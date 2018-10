Bilanz elf Jahre nach der Pastoralvisitation

Ein „Bibliolog“ hat am Anfang einer gemeinsamen Sitzung der Kirchengemeinderäte der sechs Heuberggemeinden Mahlstetten, Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim und Reichenbach am Mittwoch gestanden. Angeleitet von Gemeindereferentin Sylvia Straub wurden die Teilnehmer zunächst dazu animiert, sich in einzelne Menschen hineinzuversetzen, die bei der Tempelreinigung zugegen waren. Was ein junger Pilger, ein Tempeldiener, der Apostel Petrus und ein Händler, dessen Tisch von Jesus umgestoßen wurde, wohl gedacht haben mochten, das sollten die Teilnehmer laut aussprechen. Diese ganz neue Art, die Bibel zu erleben, kam gut an.

Anschließend waren die Anwesenden gehalten, sich jeweils einer im Raum mit Stoff- und Filzpuppen nachgestellten Szene anzuschließen. Zur Wahl standen etwa das Gleichnis vom Sämann, die Emmaus-Geschichte und Jesus als guter Hirte – genau die Szenen, die sich die sechs Gemeinden der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg bei der Pastoralvisitation im Jahr 2007 als Leitbild ausgewählt hatten. „Von welchem biblischen Leitbild lassen wir uns inspirieren?“, war die Frage damals.

Nun wurde überlegt, welche Ziele einst formuliert wurden, welche davon erreicht wurden, welche weiter bestehen und welche neuen Ziele es künftig gibt – von der Stärkung des Ehrenamts über die Vielgestaltigkeit der Liturgie bis hin zur Jugendarbeit. Die Bilanz fiel durchwachsen aus, da nahmen die Sprecher der einzelnen Kirchengemeinden kein Blatt vor den Mund. Gleichwohl hielt Pfarrer Amann fest, in der Seelsorgeeinheit herrsche ein guter Geist. Das Engagement würde nicht immer nach außen sichtbar, sei aber zweifellos vorhanden.

Abendgottesdienste ab Dezember um 18.30 Uhr

Auch Organisatorisches wurde geklärt, so zum Beispiel neue Gottesdienstzeiten für Werktagsgottesdienste und Vorabendmessen. Die Mehrheit der Teilnehmer sprach sich für einen künftig einheitlichen Beginn um 18.30 Uhr ab dem neuen Kirchenjahr im Dezember 2018 aus.

Anschließend kam Pater Ankit zu Wort und stellte sein Ministranten-Projekt vor, das er im Zuge seiner Ausbildung für ausländische Priester bei der Diözese absolviert. Ein Ministranten-Wandertag am 3. November mit der Bibel in der Hand und vielen spannenden Stationen sei geplant – mit einem Grillfest auf dem Dreifaltigkeitsberg als Ziel.

Zum Abschluss wurden Bilder aus den vergangenen Jahren in der Seelsorgeeinheit gezeigt, ein Rückblick, der viele zum Schmunzeln brachte, und der den bisherigen gemeinsamen Weg der sechs Heuberggemeinden noch einmal verdeutlichte.