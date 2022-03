Biathletin Julia Vogler vom SC Gosheim holt Bronze bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften

Die Biathletin Julia Vogler vom Skiclub Gosheim hat am Wochenende am großen Arber im Bayerischen Wald bei den Deutschen Juniorenmeisterwschaften in der Staffel die Bronzemedaille gewonnen. Vom Skiclub Gosheim war neben Julia Vogler auch David Keller vom Landesverband für die Wettkämpfe nominiert worden.

David Keller haderte bereits den kompletten Winter mit schwankenden Schießleistungen. In der Jugendklasse 17 männlich startete er mit nur einem Schießfehler im Liegenschießen in das 7,5 Kilometer lange Sprintrennen. Leider verfehlte er im stehenden Anschlag vier Scheiben und damit den möglichen Podestplatz und wurde Achter. Der Tagessieg ging an Moritz Rombach (Schönwald), vor Samuel Kraatz (Oberhof) und Jannis Dold (St. Märgen).

Julia Vogler ging in der Klasse der Juniorinnen über 7,5 Kilometer an den Start. Mit drei Schießfehlern (2/1) blieb sie etwas hinter ihren guten Schießleistungen der Vorwochen zurück. Dank solider Laufleistung erreichte sie einen zufriedenstellenden Platz 8. Der Tagessieg ging an Sabrina Braun (Ulm), vor Marit Heinemann (Dresden) und Emily Schumann (Frankenhain).

Im Verfolgungsrennen Samstag galt es für die jungen Sportler, vier Schießeinlagen und fünf Laufrunden zu absolvieren. David Keller konnte in der Loipe abermals überzeugen und verbesserte sich trotz neun Schießfehlern (1/3/3/2) auf Rang sieben. Wie so oft in der Saison 2021/2022 konnten die Biathleten aus Baden-Württemberg in der Jugend 17 auch an diesem Tag einen Dreifachsieg erzielen. Jannis Dold (St. Märgen) gewann das Rennen vor Moritz Rombach (Schönwald) und David Schmutz (UIm). In der Juniorenklasse gelang Julia Vogler ein sehr gutes Rennen. Mit insgesamt fünf Schießfehlern (1/1/1/2) und guter Laufleistung verbesserte sie sich auf Rang fünf. Wie am Vortag ging der Tagessieg an Sabrina Braun (Ulm), die sich vor Jana Fiedler (Winterberg) und Marie Zeutschel (Willingen) durchsetzen konnte.

Im Staffelwettkampf der Landesverbände ging Julia Vogler in der ersten baden-württembergischen Staffel mit Sabrina Braun (Ulm) und Emily Behringer (Todtmoos) an den Start. Alle drei Läuferinnen konnten solide Lauf- und Schießleistungen abrufen und sicherten sich die Bronzemedaille. Der Tagessieg ging an die bayerische Staffel vor der Staffel aus Thüringen. David Keller ging in einer gemischten Staffel mit Sportlern aus anderen Landesverbänden außerhalb der Wertung an den Start, die im Endklassement Platz 12 belegte. Die Stärke der Baden-Württembergischen Biathleten im männlichen Bereich verdeutlichte sich auch an diesem Tag. Sowohl die Staffel der jüngeren Jugendklasse, als auch die älteren Juniorenstaffel gewannen ihre Rennen souverän.

Im Endklassement der Deutschlandpokalserie erreichte David Keller einen guten neunten Platz. Julia Vogler kam in der Juniorenklasse auf den sechsten Rang.