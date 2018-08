Bezirksliga-Derby in Gosheim

Das Nachholspiel vom zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zwischen dem SV Gosheim und dem Aufsteiger SV Bubsheim findet am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in Gosheim statt. Spannung ist nicht nur wegen des Nachbarschafts-Duells geboten. Auch die Tabellensituation macht die Partie zu einem interessanten Spiel. Beide Mannschaften sind noch ohne Sieg, brauchen also dringend das erste Erfolgserlebnis mit einem Dreier. Am vergangenen Sonntag hat der Aufsteiger SV Bubsheim daheim gegen die SpVgg Bochingen (0:0) wenigstens einen Zähler retten können, während Gastgeber SV Gosheim zweimal auswärts musste und beide Spiele verloren hat. Wer von beiden Mannschaften heute Abend gewinnt, der hält den Kontakt zu den Mannschaften im Tabellenmittelfeld, die bereits sechs Punkte auf dem Konto haben.