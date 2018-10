Bewerber punkten mit Fachwissen

Rekordverdächtige knapp 600 Interessierte sind am Dienstagabend zur Podiumsdiskussion des Heuberger Boten zur Gosheimer Bürgermeisterwahl in der Jurahalle gekommen. Welcher Mensch hinter dem Kandidaten steckt, war ein zentrales Anliegen der Fragen von Redaktionsleiterin Regina Braungart an die beiden Bewerber Susanne Irion und André Kielack. Beide konnten punkten mit viel Fachwissen, das sie sich in den vergangenen Wochen über ihre mögliche neue Wirkungsstätte angeeignet hatten. Am kommenden Sonntag, 21. Oktober, wählen die Gosheimer den Nachfolger Bernd Hallers, der in den Ruhestand tritt.

Einige auflockernde Fragen stehen am Anfang der anderthalb Stunden. So sollen die Kandidaten die Aussage „Als Bürgermeister bin ich gut, weil...“ ergänzen. „... ich offen, ehrlich und kompetent bin und mir Anliegen anhöre“, vervollständigt Kielack, Leiter des Amts für Kämmerei und Gebäudemanagement im Tuttlinger Landratsamt. „... weil ich Humor habe und Leuten nichts verspreche, was ich nicht halten kann“, beendet Irion, Bürgermeisterin in Holzmaden, den Satz.

Braungart spricht mehrere Gosheimer „Megathemen“ an – so den Wohnungsbau. „70 Prozent in Gosheim sind Einfamilienhäuser, aber es gibt wenig kleineren Wohnraum und Mietwohnungen – wie wollen Sie diese Struktur drehen?“ Irion meint, dass im Außenbereich der Gemeinde noch drei kleinere Erweiterungsflächen vorhanden seien. Mit den Besitzern müsse man zügig in Verhandlungen treten. Auch Kielack hält „15 bis 20 Bauplätze im Außenbereich“ für möglich.

Ein weiterer Dauerbrenner im Wahlkampf – die Belebung des Ortskerns. „Gosheim hat doch mit Mitteln im zweistelligen Millionenbereich eine Ortsmitte gebaut – warum funktioniert der Rote Platz nicht?“, will die Moderatorin wissen. Ein Manko sei die Treppe, „zum Roten Platz muss man bewusst hingehen“, sagt Irion. Den wolle sie im Sommer begrünen, Spielgeräte und Bänke aufstellen. „Die jetzigen haben keine Rückenlehne – das lädt nicht zum Verweilen ein.“ Kielack will einen „Magneten, um Leute in die Ortsmitte zu holen“. Er denkt an das Areal von Uhren Hermle, will dort Veranstaltungen aufziehen und einen Markt. Irion weist auf das Problem hin, dass die dortigen Gebäude nicht der Gemeinde gehörten. „Im ersten Schritt müssten die Eigentumsverhältnisse geklärt werden“, entgegnet ihr Kontrahent.

Beide gehen fair miteinander um bei der Diskussion, werten wiederholt Aussagen des anderen als richtig. Und beide glänzen mit vielen Zahlen und Fakten zu Gosheim. Die Zuhörer spüren, dass beide Kandidaten sicher sind in den Sachthemen – eher die Ausnahme im Vergleich zu Bürgermeisterwahlen in der Region in den vergangenen Jahren.

Zu den 50 in Gosheim lebenden Flüchtlingen meint Irion, dass es „nicht glücklich“ sei, dass deren Anschlussunterbringung mitten im Ort ist. „Es wäre besser, wenn sie in ganz normalen Häusern und Wohnungen leben könnten.“ Auch sei zu „überlegen, ob man von kommunaler Seite einen Sicherheitsdienst aufrecht erhält, um den Bürgern das Gefühl von Sicherheit zu geben“. „Wenn wir den ganzen Tag rum säßen, würden wir auch nicht nett und freundlich sein“, betont Kielack, dass Integration nur über Arbeit und die örtlichen Vereine gelingen könne.

Braungart will von Susanne Irion wissen, was es mit einem Landwirt aus Holzmaden auf sich habe, der in einer Annonce im Gosheimer Mitteilungsblatt auf sich aufmerksam gemacht hatte und ihr auf seiner Homepage unter anderem „Untätigkeit“ und Desinteresse vorgeworfen hatte. „Der hat schon gegen meinen Vorgänger geklagt, gegen Bürgermeister in Nachbargemeinden – und er wird auch gegen meinen Nachfolger klagen“, antwortet die Kandidatin. Kielack konfrontiert die Moderatorin mit seinem Statement, dass er „genau in Gosheim“ Bürgermeister werden wolle – ihren Informationen nach habe er jedoch auch im Vorfeld der kürzlichen Bürgermeisterwahl in Seitingen-Oberflacht „vorgefühlt“. „Ich kenne alle Bürgermeister aus dem Kreistag“, antwortet Kielack. Natürlich spreche man dann über ein solches Thema. „Ich will genau hier Bürgermeister sein und nirgendwo anders.“

Zur Auflockerung folgt eine persönliche Fragerunde. „Wie würden Ihre Freunde Sie beschreiben?“, will Braungart wissen. „Als lustig, freundlich – und manchmal faul“, sagt der Dürbheimer. „Als spontan, ehrlich und wild“, antwortet Irion. Ihr Vorbild sei der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel. „Er hat es verstanden, weitsichtig Politik zu machen.“ Kielack nennt seine Großeltern, die „mit nichts“ vor der Roten Armee geflüchtet seien. Seine größte Schwäche sei Ungeduld, seine Stärke, dass, „ich jeden Menschen so annehme, wie er ist“. Als ihre größte Stärke sieht Irion, „dass ich verzeihen kann“ – als Schwäche, „dass das manchmal lange dauert“.

Vor der Veranstaltung hatte eine ganze Reihe Gosheimer Fragen an die Redaktion geschickt, die Braungart den beiden Bewerbern stellt. Ein Leser wollte wissen, inwieweit sie Agenturen und Berater in ihren Wahlkampf einbezogen hatten. Seine Frau sei seine Beraterin, sagt Kielack, Bekannte hätten den technischen Part seiner Homepage übernommen, „sonst ist alles authentisch“. Den Wahlkampf habe er selbst finanziert. „Mein Mann hat meinen Wahlkampf finanziert“, ist Irions Antwort. „Es war seine Idee, dass wir uns regional nach hier orientieren“. Sie will zu ihrem Mann nach Trossingen ziehen. Für ihren Wahlkampf habe sie, neben Freunden und Bekannten als Berater, eine „gute Werbeagentur“ eingeschaltet. Zur Frage nach einer möglichen zweiten Amtszeit kommt von Kielack ein klares „Ja“. „Wenn die Leute ordentlich mit mir umgehen“, ist dies auch für Irion denkbar.

Bei den Fragen der Zuhörer an die beiden Bewerber ist die Gosheimer Jugend ein zentrales Thema. „Was wollen sie für Jugendliche in Gosheim tun?“, will ein Mann wissen. André Kielack nennt einen selbstverwalteten Jugendraum als Ziel. „Ich kenne 40 Gosheimer Jugendliche, die sich den wünschen – das unterstütze ich zu 100 Prozent.“ In einer solchen Einrichtung könnten sie hervorragend lernen, Verantwortung zu übernehmen. Susanne Irion kann sich hingegen „sehr gut vorstellen, in den Gosheimer Haushalt jedes Jahr ein Budget für Projekte der Jugendlichen zu stellen – dann dürfen sie jedes Jahr zwei oder drei Mal selbst darüber entscheiden, was sie mit dem Geld machen“.

„Sie haben großes Glück, zwei nette, kompetente und gutaussehende Kandidaten zu haben“, ist das Schlusswort der Moderatorin. Nach der Diskussion sagen Besucher, dass Kielack Punktsieger bei der offiziellen Kandidatenvorstellung gewesen sei, derweil Irion bei ihrer Rede nicht gut beraten gewesen sei – bei der Podiumsdiskussion jedoch hätten sich beide gut geschlagen und Susanne Irion habe Boden gut gemacht.