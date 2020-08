Bettlerin bestiehlt Rentner

Teuer bezahlt hat am Dienstagvormittag ein betagter Rentner in Gosheim dafür, dass er während der Abwesenheit seiner Ehefrau eine bettelnde Frau in sein Haus gebeten hat, berichtet die Polizei.

Als er der bettelnden Frau in der Wohnung einen Zehneuroschein aus der Geldbörse geben wollte, habe die Unbekannte dem Rentner in die Geldbörse gegriffen und weiteres Geld aus der Geldbörse herausgefischt. Damit nicht genug, die Bettlerin nutzte die Überforderung des Opfers aus, ging ins Wohnzimmer und stahl dort aus einem Schmuckkästchen Gold- und Silberschmuck mit einem Sachwert von über 1000 Euro, bevor sie unbehelligt das Gebäude verließ und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung nach der Tatverdächtigen wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen in Wehingen auf eine Bettlergruppe aufmerksam. Die Überprüfung der aus Rumänien stammenden Personen habe aber nicht zur Klärung eines Zusammenhanges zu dem in Gosheim begangenen Diebstahl geführt, so der Polizeibericht.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu der in Gosheim aufgetretenen Bettlerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 / 12 40, zu melden.