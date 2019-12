Betrunken am Steuer: 20 000 Euro Schaden

Stark angetrunken gewesen ist ein Autofahrer, der in Gosheim einen Unfall mit hohem Sachschaden verursachte. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0.40 Uhr, kam der Fahrer eines VW Passat in der Austraße nach links von der Fahrbahn ab, touchierte mit seinem Wagen zunächst einen Bordstein, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen einen geparkten Audi. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts versetzt und stieß gegen die Dachrinne eines Wohnhauses, so die Polizei.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 35-jährige Unfallverursacher stand unter erheblicher Alkoholbeeinflussung. Ihm wurde sein Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Außerdem wurde eine Blutprobe durchgeführt. Denn Mann erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.