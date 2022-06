Betriebsjubiläum bei der Schnee-Gruppe

Die Schnee-Gruppe hat zwei langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet. Giuseppe Zoncu trat im Jahr 1982 (wieder) in das Unternehmen ein und konnte nun seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit feiern. Tatsächlich war er auch schon zuvor – unterbrochen durch einen Aufenthalt im Ausland - knapp vier Jahre bei Schnee beschäftigt. Zoncu hat sich in dieser Zeit zu einem Spezialisten und herausragenden Kenner der Pulverbeschichtung entwickelt und ist heute der Ansprechpartner wenn es um Beschichtungsprozesse und um Pulverqualitäten geht, so eine Pressemitteilung.

Gregor Martin ist im Jahr 1997 – direkt nach der Ausbildung – in die Schnee-Gruppe eingetreten. Nach einer Zusatzqualifizierung zum Techniker ist er heute zuständig und verantwortlich an zentraler Stelle im Zusammenhang mit den bei Schnee gefertigten Maschinen und Anlagen. Nach diversen und teils sehr umfangreichen Weiterbildungen hat Martin bereits vor Jahren – ergänzend zu seinen anderen Aufgaben - die Funktion als Fachkraft für Arbeitssicherheit im Unternehmen übernommen. Auch er sei in seinem Gebiet aus dem Unternehmen nicht mehr wegzudenken.

Joachim Schnee, geschäftsführender Gesellschafter der Schnee-Gruppe, brachte im Rahmen der Feierstunde seine große Freude und Dankbarkeit über die langjährige Treue zum Unternehmen und auch die intensive und ausgesprochen gute und angenehme persönliche Zusammenarbeit zum Ausdruck.