Besser als McDonald’s: Bubsheimer Unternehmen gewinnt Preis für Ausbildung

Das Technologieunternehmen Anton Häring KG in Bubsheim ist in Berlin mit dem Bildungspreis der IHK-Organisation für das außergewöhnliche Engagement in Sachen Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte von morgen ausgezeichnet worden. Dass es sich dabei in der Kategorie der großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten unter anderem gegen McDonald´s und Roche Diagnostics GmbH durchsetzen konnte, sei ein starkes Zeichen – auch für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wert der beruflichen Bildung erkannt

Mit dem IHK-Bildungspreis werden Unternehmen gewürdigt, die den Wert der beruflichen Bildung erkannt haben und durch geeignete ganzheitliche Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Fachkräftemangel gezielt angehen, heißt es in der Ausschreibung des Bildungspreises. Gesucht wird das Besondere: überdurchschnittlich engagierte Pioniere, Strategen und Visionäre.

In diesem Jahr hat dies die Anton Häring KG laut Jury besser umgesetzt als über 100 teilnehmende Unternehmen und damit die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung erhalten. Das Preisgeld spendet Häring für den guten Zweck. Überzeugt hat die Jury das internationale Ausbildungskonzept der Häring Akademien, an denen nicht nur regionale Nachwuchskräfte lernen, sondern an denen auch Auszubildende und Trainees aus der ganzen Welt auf die Zukunft im Familienkonzern vorbereitet werden – sowohl fachspezifisch als auch mit ganzheitlichen Unterstützungsangeboten.

Aktiv etwas gegen den Fachkräftemangel tun

„Dieser Preis bedeutet uns sehr viel“, sagt Miriam Häring, Geschäftsleiterin der Anton Häring KG. „Deutschlandweit herrscht großer Fachkräftemangel – Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs. Wir tun aktiv etwas dagegen und bieten in unseren Akademien vielen jungen Menschen optimale Möglichkeiten für ihre persönliche Entwicklung. Dass wir einen solchen Preis in die Region holen konnten, zeigt uns, dass wir uns hier auf dem Heuberg alles andere als verstecken müssen – ja im Gegenteil vielen anderen voraus sind.“

Wie wichtig es ist, sich zu engagieren, weiß auch Thomas Leibinger: „Als Bürgermeister von Bubsheim bin extrem stolz darauf, dass unsere Gemeinde so international und jung ist – vor allem auch dank der Bubsheimer Industrie, wie der Anton Häring KG. Genauso stolz bin ich, dass es mit den Vereinen so gut gelingt, die jungen Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Das ist die Basis für ein gutes Zusammenleben in unserer ländlichen Gemeinschaft.“