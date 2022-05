Besinnliches Konzert in Deilingen

Mit einem volkstümlich besinnlichen Konzert „Halleluja der Berge“ ist das Duo Sigrid und Marina am Sonntag, 22. Mai, um 18.30 Uhr in der Christi Himmelfahrts Kirche in Deilingen zu Gast. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Sigrid & Marina versprechen mit „Halleluja der Berge“ ein „besinnliches Solo-Konzertprogramm mit zahlreichen Gänsehausmomenten“. Das musikalische Repertoire reiche dabei von Klassikern wie „Wie groß bis Du“, „Schwarze Madonna“ oder „Herr erbarm Dich unser“ bis hin zu volkstümlichen Ohrwürmern wie dem „Herrgottsjodler“ oder dem „Frauenkäferl“. Dabei greifen die beiden selbst zur Gitarre und stimmen zahlreiche Lieder für ihre Konzertbesucher an.

Das mit bislang sieben Goldenen Schallplatten ausgezeichnete Gesangsduo Sigrid & Marina sind zwei Schwestern aus dem oberösterreichischen Salzkammergut, die dank ihrer Oma Josefa bereits in jungen Jahren die Liebe zur Musik entdeckt haben. 1998 gründeten sie ihr Gesangsduo „Sigrid & Marina“, und konnten bald wichtige Live- und TV-Auftritte absolvieren, Hitparadensiege verbuchen und zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen.

2007 gewannen sie die Nationalen Vorausscheidung sowie beim Internationalen Finale des größten und bedeutendsten Wettbewerbs in der volkstümlichen Musik – dem Grand Prix der Volksmusik – gemeinsam mit den „Zillertaler Haderlumpen“.

Der Reinerlös des Benefizkonzerts in Deilingen ist für Pfarrer Joseph Kaniyodickal in Indien bestimmt. Er war von 2006 bis 2009 Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Heuberg. 2017 wurde er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Meßstetten.