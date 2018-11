Berthold Nikol singt seit 45 Jahren mit

Alljährlich werden im Deilinger Kirchenchor, in dem rund 50 Sängerinnen und Sänger mitwirken, im Rahmen der Cäcilienfeier langjährige Mitglieder geehrt. Daneben trifft man sich im Pfarrsaal unter der Kirche zu einem gemütlichen Beisammensein bei Wurstsalat und einem guten Tropfen, um damit auch eine gesellige Gemeinsamkeit zum Ausdruck zu bringen.

Damit alles immer reibungslos funktioniert, hält Priska Pfenning als Vorsitzende immer sicher die Fäden in der Hand und organisiert diese Feier, damit sie für alle zu einem schönen Erlebnis wird. In diesem Jahr darf Berthold Nikol sein 45-jähriges Sängerjubiläum feiern. Nikol war viele Jahre als Dirigent im Kirchenchor tätig. In seine Fußstapfen trat sein Sohn Johannes. Nikol habe, so Pfenning, viel für den Kirchenchor geleistet und singe immer noch aktiv im Chor mit.

Monika Schätzle singt seit 20 Jahren im Chor mit. Auf 15 Jahre bringen es Robert Damasch, Steffi Gerstenecker und Heidi Meixner. Gerhard Schätzle und Maria Schnepf wurden durften ihr zehnjähriges, Susi Rieble und Birgit Schnekenburger ihr fünfjähriges Sängerjubiläum feiern. Als Vertreter der Kirchengemeinde feierte Diakon Fascia mit den Chormitgliedern mit.

Priska Pfenning bilanzierte das vergangene Jahr, in dem man sich immerhin 55 mal zu Auftritten und Proben getroffen habe. Mit dem Probenbesuch zeigte sie sich zufrieden. Fleißigste Probenbesucher waren Berthold Nikol, Meta Fischinger, Marlene Weiss und Karl-Josef Weinmann. Als Dank durften sie Blumen von der Vorsitzenden entgegennehmen.

In einem kurzen Jahresrückblick schilderte Pfenning noch einmal die wichtigsten Höhepunkte, zu denen die Ostersonntagsmesse „Missa for you“ von Tjakr Baumann unter Mitwirkung von diversen Musikern und die Teilnahme am Nusplinger Tatoo zählten.