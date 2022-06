Beringung der Weißstörche hat begonnen

(sz) - In Bad Buchau sind fünf und in Reichenbach vier Jungstörche im Nest: Das Storchenberingungsteam aus Feuerwehr und NABU hat vor kurzem mit der Beringung der Weißstörche begonnen. Das Beringungsteam besteht aus Michael Bacalja, Konrad Frosdorfer und Rainer Sobel. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Alle drei sind ausgebildete Beringer und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau. Im Urnest auf dem Bad Buchauer Schloss sind fünf Jungstörche geschlüpft, welche zurzeit zwischen 1900 2505 Gramm wiegen. In Reichenbach bei Bad Schussenried sind es vier Jungstörche. Sie wiegen zischen 1900 2210 Gramm.

Die weiteren Beringungen ergaben: in Schemmerhofen drei Junge, in Uttenweiler zwei Junge, in Dürmentingen zwei Junge, in Kanzach zwei Junge, in Tiefenbach drei Junge sowie in Stafflangen drei Junge. Der Stellvertretende Sprecher des NABU-Kreisverbandes Biberach, Siegfried Frosdorfer, bedankte sich bei den Feuerwehren Bad Schussenried und Bad Buchau. Ohne deren Drehleiter-Fahrzeug seienn solche Beringungen nicht möglich.