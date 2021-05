Benjamin Fritsch leitet jetzt den Kreisfeuerwehrverband

Der langjährige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen, Ernst Heinemann, hat sein Amt an Benjamin Fritsch aus Reichenbach übergeben, der im Rahmen einer Online-Versammlung des Verbands einstimmig gewählt wurde. In der Sitzung konnte der Kreisfeuerwehrverband Tuttlingen außerdem auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen die Feuerwehren im Landkreis insgesamt 283 Menschen das Leben retteten.

Der Vorsitzende Ernst Heinemann begrüßte erstmals online die Kommandanten und Abteilungskommandanten der Feuerwehren im Landkreis. Heinemann berichtete, dass die Arbeit der Feuerwehren trotz Pandemie im Landkreis hervorragend funktioniere und das, obwohl es in den zurückliegenden Monaten zu großen Einschnitten der Arbeit gekommen war. Menschen in Notsituationen könnten sich jederzeit auf die Feuerwehr verlassen. Heinemann blickte zuversichtlich auf eine Besserung der Situation durch jetzt anlaufende Impfungen der Feuerwehrangehörigen.

In einem Grußwort lobte Landrat Stefan Bär den herausragenden Einsatz der Feuerwehren und deren Verlässlichkeit auch in schwierigen Zeiten. Der Landrat berichtete auch über große Investitionen in das Feuerwehrwesen im Landkreis. So wurde das digitale Alarmierungsnetz vollständig erneuert und die IT-Hardware in der Integrierten Leitstelle auf neusten Stand gebracht – in Summe mehr als 500 000 Euro wurden hierfür aufgewendet.

Der Landrat danke ganz besonders dem scheidenden Verbandsvorsitzenden Heinemann für sein außergewöhnliches Engagement für die Feuerwehren und den Landkreis. Eine feierliche Verabschiedung von Ernst Heinemann wird später noch folgen.

Nach elf sehr erfolgreichen Jahren an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbandes konnte Heinemann das Amt des Vorsitzenden nach einstimmiger Wahl der Versammlung an Benjamin Fritsch übergeben. Benjamin Fritsch ist Feuerwehrkommandant der Gemeinde Reichenbach und bereits seit 2019 stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes.

Thorsten Barthelmes aus Emmingen-Liptingen wurde im Amt als zweiten stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Manuel Butschle aus Ippingen wurde zum dritten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Kassenwart Richard Dreher berichtete über die Finanzsituation des Kreisfeuerwehrverbandes; Schriftführer Wolfram Nestel über die Aktivitäten in den zurückliegenden beiden Jahren.

Kreisjugendfeuerwehrwart Andy Jerhof berichtete über starke Aktivitäten mit Kreiszeltlager und Kreiswanderpokal 2019, allerdings auch über die pandemiebedingt sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Jugendfeuerwehren im Jahr 2020.

In seinem Bericht ging der stellvertretende Obmann der Alterskameraden und Ehrenvorsitzende Ernst Mutzel auf die Aktivitäten der Alterskameraden ein.

Die Versammlung stimmte für eine Satzungsänderung und Mitgliedsbeitragserhöhung.

Im Anschluss an die Verbandversammlung informierte Kreisbrandmeister Andreas Narr für Feuerwehrführungskräfte des Landkreises über Neuerungen im Feuerwehrwesen.