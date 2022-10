Anlässlich des 50-jährigen Jubiläum von Haus Bittenhalde in diesem Jahr gibt es ein Benefizkonzert der Posaunenchöre in der Schlichemhalle in Tieringen-Meßstetten, wie das evangelische Jugendwerk Bezirk Tuttlingen bekannt gibt. Die Posaunenchöre aus den drei Kirchenbezirken Balingen, Tuttlingen und Sulz veranstalten ein Gemeinschaftskonzert am Sonntag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr. Es werden typische Stücke aus der Posaunenliteratur, von neuzeitlichen Komponisten und Tonmeistern wie Michael Schütz, Jacob de Haan, Traugott Fünfgeld sowie Benedetto Marcello Giuseppe Sammartini gespielt, die von Barock bis Romatik und früheres 20. Jahrhundert reichen. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen der Bildungsstätte Haus Bittenhalde zugute.