Belag auf dem Bolzplatz wird erneuert

Der Wehinger Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung über die Sanierung des Bolz- und Festplatzes sowie die Anschaffung einer Freilufthalle beraten. Zudem wurde die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften geändert.

Zum Thema Bolz- und Festplatz führte Bürgermeister Gerhard Reichegger aus, dass das bestehende Kleinspielfeld neben dem Sportplatz Wehingen an mehreren Stellen schadhaft ist und daher eine Unfallgefahr für die Platznutzer besteht. Von der Verwaltung wurde daher ein Angebot in Höhe von 81.658 Euro für eine Erneuerung des bestehenden Kunststoffbelages eingeholt. Zusätzlich müssten auch noch zwei neue Bolzplatztore für rund 4000 Euro angeschafft werden. Das teilte die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Neben der reinen Instandsetzung des Platzes in seinem jetzigen Zustand, wurde im Gremium alternativ die Erstellung einer an den Seitenwänden offenen Halle für einen witterungsunabhängigen Sportbetrieb auf dem Gelände des jetzigen Kleinspielfeldes vorgestellt und diskutiert. Doch das könnte teuer werden: Die hierfür anfallenden Gesamtkosten würden sich bereits bei einer Hallengröße von 20 Meter auf 40 Meter auf einen Gesamtbetrag von circa 500 000 Euro erhöhen. Im Rahmen der Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen kann für die vorgenannten Sanierungsmaßnahmen eine Förderung in Höhe von 30 Prozent der anfallenden Gesamtkosten beantragt werden.

Mit Blick auf die deutlich höheren Gesamtkosten wurde die Erstellung einer Halle im Bereich des Kleinspielfeldes abgelehnt und die Verwaltung beauftragt, für die Generalsanierung des Kunststoffbelages zunächst einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Die beim Freizeitgelände im Bereich des jetzigen Streethockey-Platzes geplanten Umgestaltungsarbeiten, die auch den Neubau einer Pumptrack-Strecke umfassen, wurden aufgrund der ungewissen Corona-Situation im Jahr 2020 zunächst zurückgestellt. Im Jahr 2022 wurden für diese Maßnahme erneut Haushaltsmittel eingestellt.

Das mit der Umgestaltungsplanung beauftragte Büro Landschaftsarchitektur Arbol Part mbB aus Rottweil wird daher wegen der Vorstellung einer veränderten Planung, in die eventuell auch eine kleinere überdachte Halle im Bereich des Streethockey-Platzes integriert ist, erneut kontaktiert.

Außerdem mussten die Wehinger Räte in der Sitzung eine neue Unterbringung für Flüchtlinge und obdachlose Personen finden. Denn das bisher bestehende Mietverhältnis der Gemeinde Wehingen für das Erdgeschoss der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft im Gebäude Carl-Benz-Straße 8 wurde durch den Landkreis Tuttlingen wegen Eigenbedarf zum 28. Februar diesen Jahres gekündigt. Die Lösung: Da derzeit keine gemeindeeigenen Unterkünfte mehr frei sind, wird von der Gemeinde Wehingen mit Wirkung ab dem 1. März 2022 die von der katholischen Kirchengemeinde Wehingen angebotene Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes Steinstraße 8 (ehemalige Schwesternwohnung) angemietet.

Für die zukünftige Abrechnung der neuen Räumlichkeiten im Gebäude Steinstraße 8, muss für die Wohnung, analog zu den weiteren Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften der Gemeinde Wehingen, eine monatliche Einheitsgebühr je Bewohner/-in beziehungweise je Wohnplatz ermittelt und die bestehende Satzung über die Benutzung von Obdachlosenund Flüchtlingsunterkünften entsprechend angepasst und ergänzt werden. Der Gemeinderat beschloss die vorgeschlagene Satzungsänderung und beauftragte die Verwaltung mit der öffentlichen Bekanntmachung sowie mit der Anzeige der Satzungsänderung beim Landratsamt Tuttlingen.