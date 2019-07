Beim Schaufensterbummel funkte es einst

Moritz und Ida Denkinger können am Freitag, 5. Juli, ihre Goldene Hochzeit feiern. Bei bester Gesundheit und einer guten Portion Lebensoptimismus blicken sie auf 50 schöne, gemeinsame Jahre zurück.

Gerne erinnern sie sich noch an ihre Anfänge, als es bei ihnen funkte. Ida war in einem Wehinger Haushalt angestellt und mit ihrer Freundin Inge auf einem Schaufensterbummel in Wehingen, als ihr Moritz mit ein paar anderen Kumpels auf die beiden aufmerksam wurde. Offensichtlich hat es da gefunkt, so dass beide gemerkt haben, füreinander wie geschaffen zu sein. Die Beziehung wurde intensiver, und sehr bald haben sie gespürt, dass sie zusammen glücklich leben wollen. Ihre Frohnatur und seine sprichwörtliche Zuverlässigkeit scheinen der richtige Nährboden für eine lebenslange Beziehung gewesen zu sein.

Während sie ihre berufliche Orientierung eher im Bekleidungsbereich fand, konzentrierte sich Moritz Denkinger auf die Technik, lernte Elektromechaniker, bildete sich zum Techniker weiter und landete nach einigen kürzeren Perioden schließlich als Ausbilder bei der BBT Tuttlingen, der er bis zu seiner Pensionierung über 30 Jahre die Treue hielt.

Gerade diese Treue spiegelt sich in der Vereinskarriere von Moritz Denkinger wider: Er singt seit 56 Jahren im Gesangverein bzw. den (Wo)Menvoices mit, war im Albverein über zehn Jahre im Vorstand erfolgreich tätig und brachte sich in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen gewinnbringend ein. Auf Moritz Denkinger konnte man sich immer verlassen. Das gilt auch für seine Sportschützenkarriere beim Schützenverein Wehingen, die ihm in seinen besten Jahren auch den Titel des Schützenkönigs bescherte. All dies war aber nur möglich, weil ihm seine Frau Ida stets den Rücken freigehalten hat. In ihren Adern fließt aber auch ein temperamentvoller Lebenssaft, der ihre Liebe zur Narretei erklärt. Als fleißige Schafferin hat sie sich bei der Narrenzunft auch immer wieder durch ihre Näharbeiten verdient gemacht.

Heute stehen ihre vier Enkel der beiden Söhne Marc und Ralf in ihrem Lebensmittelpunkt. Während die einen in Dunningen wohnen, sind die anderen beiden direkte Nachbarn. Das bedeutet, dass sie jetzt als Oma und Opa immer wieder stark gefordert werden, wenn es um die Obhut der quicklebendigen Enkel geht. Diese profitieren von der Bereitschaft und der Freude der beiden, ihre Lebensenergie in ihre Enkel zu investieren.

Gefeiert wird am Freitag erst einmal im Königsheimer „Kreuz“ und dann später auf der eigenen Terrasse im Kreise der Familie und Freunde.