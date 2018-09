Am Donnerstag ist gegen 11.10 Uhr eine 60-jährige Frau in der Egartenstraße in Gosheim mit ihrem Skoda beim Rückwärtsfahren gegen einen Opel Meriva geprallt. Die Frau wollte rückwärts aus ihrer Garage fahren. Hierbei übersah sie den Opel und stieß mit dem Heck gegen das Fahrzeug. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.