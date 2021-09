Beim Gottesdienst auf dem Palmbühl werden Tiere gesegnet

Die traditionelle Palmbühlfeier mit Tiersegnung findet am Sonntag, 26. September, um 10.30 Uhr mit Gottesdienst auf dem Parkgelände statt.

Die musikalische Gestaltung übernimmt das „Blechbläser-Ensemble Claribrass“ mit Musikern aus Schömberg, Wellendingen und aus der näheren Umgebung.

„Diese Gottesdienstfeier in der freien Natur steht im Horizont der Schöpfung und des Schöpfers, der allen Kreaturen Sein und Bestand verliehen hat“, so die Ankündigung. Im gemeinsamen Lobpreis gilt es für seine Schöpfermacht zu danken, dass er jedem Geschöpf seine eigene Würde und besondere Bestimmung zugedacht hat. Dieser Anlass der Tier-Segnung in dem einmaligen Palmbühlambiente lädt dazu ein, sich über die Naturschönheiten zu freuen und für die Vielfalt des Lebens zu danken, aber auch für die Bewahrung der Schöpfung beizutragen.

Zum Abschluss mit Tier-Segnung findet ein Umritt durch das Palmbühlesch statt. Das erweiterte Bläser-Ensemble von „Claribrass“ erfreut die Mitfeiernden mit heiteren Melodien.

Für Sitzgelegenheit ist gesorgt; unsere Besucher werden ausserdem gebeten, eigene Sitzgelegenheit mitzubringen und sich an die Schutzmaßnahmen von Corona-Vorgaben zu halten. Mit den Tier- und Naturfreunden sind auch besonders Kinder und Familien herzlich eingeladen.