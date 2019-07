Es ist brütend heiß am Mittwochnachmittag. Noch-Schulleiterin Eva Jäger wirbelt, an einem Drink nuckelnd, durch die heiligen Hallen des Schulgebäudes. In allen Zimmern herrscht reges Treiben, im Freigelände beschäftigen sich die Besucher des finalen Schulfestes mit allerlei Spielaktivitäten. Nur der Schulhof bietet einige schattige Plätzchen, die von den Eltern der Schüler bevölkert werden, um sich durch ein erfrischendes Getränk abzukühlen oder aber einen vom „Food-Truck“ erstandenen Leckerbissen zu verspeisen.

Alles scheint wie am Schnürchen zu laufen. Die Schüler des Gymnasiums können an diesem Tag zeigen, wie sie sich selbst inszenieren können. Und sie tun das auf vielfältige Art und Weise ohne Lehrer, einfach so zum Schluss des Schuljahres. „Es läuft“, sagt Eva Jäger mit zufriedener Miene und es ist ihr anzusehen, dass mit diesem Hitze-Schulfest der Tag näher rückt, an dem sie ihr Bündel packen kann, um endgültig in den wohlverdienten Ruhestand zugehen.

Der Druck am Ende des Schuljahres ist vorbei, jetzt können Schüler und Lehrer in die Genießer-Phase gleiten und den Stress des Schuljahres langsam abstreifen. Die Schüler beweisen durch ihre vielfältigen Aktivitäten, dass sie an dieser Schule gelernt haben, so ein Fest in Zusammenarbeit mit den Eltern auf die Beine zu stellen. Lehrer sieht man entspannt beim gemütlichen Plausch an einem schattigen Plätzchen oder tastenklimpernd im Musiksaal in vorfreudiger Erwartung auf die Ferien.

Sie, die ein ganzes Jahr voll gefordert wurden, dürfen nun zusehen oder auch aktiv mitmachen, wenn sie von ihren Schülern zu Geschicklichkeitsspielen eingeladen werden. Theatervorstellungen, ja sogar die Aufführung des Musicals „Grease“ von den Schülern selbständig einstudiert, lockern das umfangreiche Angebot auf.

In allen Räumen der Schulen wird gespielt, gebastelt und geguckt, was die Schüler-Videos alles hergeben. Man staunt über den Ideenreichtum der Schüler, ist aber als Besucher dann doch froh, wenn man ein schattiges Plätzchen auf dem Schulhof erheischen und sich den leiblichen Genüssen hingeben kann.

Richtig entspannt ist das, von Schulstress keine Spur mehr. Dafür steht der Spaß im Vordergrund. Auch der Elternbeirat ist aktiv, sammelt Sprüche für Schulleiterin Jäger und lässt Helium-Ballons gen Himmel flattern. Vielleicht tragen sie die Botschaft ins weite Land, dass das Schuljahr nun, Gott sei Dank, zu Ende geht.