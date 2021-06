Beim Bau der Reichenbacher Teilumgehung muss das Erdreich verbessert werden

Bürgermeister Gerhard Reichegger aus Wehingen ist zu Gast im Reichenbacher Gemeinderat gewesen. Der Grund: Die Gemeinde Wehingen viel vorübergehend Erdaushub auf die Erddeponie der Gemeinde Reichenbach anliefern. In der Sitzung einigte man sich auf die Modalitäten.

Bürgermeister Reichegger erläuterte dem Gremium die bereits schriftlich vorliegende Anfrage. Wegen des Baus der Teilumgehung L433 mit erheblichem Erdaushub kann freilich die Gemeinde Reichenbach nur begrenzt Erdaushub von Wehingen annehmen. Gemeinsam wurden daher gewisse Vorgaben als Grundlage für eine Vereinbarung zwischen den beiden Gemeinden besprochen.

Ergänzend zu seinen Ausführungen aus der letzten Sitzung berichtet Fronmeister Reiner Quarleiter sodann von den zügig voranschreitenden Arbeiten in der Gemeinde. Lediglich der Bauuntergrund beim Bau der Teilumgehung L433 bereite Probleme, so dass hier weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der Untergrundbeschaffenheit der Straße erforderlich seien.

Die Abbrucharbeiten der Firma CK kommen gut voran. Die Abbrucharbeiten an der Neue Straße dürften in Kürze beendet sein. Danach soll der Schuppen in der Bahnhofstraße abgebrochen werden, bevor der Bagger dann in die Hauptstraße 11 umsetzt.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Teilumgehung L433 werden für die Einmündung aus der Kirchstraße in die L433 Flächen des Flurstücks 249 (Kirchstraße 10) benötigt. Im Gegenzug braucht der Eigentümer dieses Flurstücks Pkw-Stellflächen für seine Mieter. Und so wurde mit dem Eigentümer ein flächengleicher Tausch vereinbart.

Schließlich gab Bürgermeister Marquart bekannt, dass die Verwaltung einen Förderantrag im Landesprogramm „DigitalPakt Schule“ stellen werde. Es sollen 16 iPads für Schüler, 4 iPads für Lehrkräfte sowie weitere Zusatzgeräte angeschafft werden. Der für die Antragsstellung erforderliche Medienentwicklungsplan sei in Bearbeitung.