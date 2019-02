Beim Überholen mit abbiegendem Auto zusammengestoßen

Da eine Autofahrerin einen vorrausfahrenden Wagen überholt hat, der gerade dabei war nach links in eine Einfahrt abzubiegen, ist es am Montagnachmittag in der Gosheimer Straße zu einem Unfall gekommen. Die 22-jährige Fahrerin war in Richtung Reichenbacher Straße unterwegs und hatte das Blinken des Vorrausfahrenden übersehen. Durch den Zusammenstoß ihres Mazda mit dem Renault des 54-jährigen Vorrausfahrenden entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von 8000 Euro.