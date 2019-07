Bei Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler ist Lachen Pflicht

Von Donaueschingen über Spaichingen tuckerte ein alter Eicher Traktor Baujahr 1968 Modell Königstiger mit 25 Stundenkilometern hinauf auf den Heuberg mit angehängtem umgebauten Forstwagen. Dann hieß es „Nächste Ausfahrt Böttingen: Martin Wangler fuhr zum Lama-Hof der Familie Weiß in Böttingen, platzierte den Wagen und stellte sein Vehikel auf einen Hügel im gemütlichen Hof der Familie Weiß. Diese hatte ihn zur Kabarettvorstellung eingeladen und so kamen auch viele Gäste, um das Programm „Heimat“ von Martin Wangler, der in die Rolle als Kunstfigur Fidelius Waldvogel schlüpfte zu erleben.

„Sodele, s’ischt so weit“, begrüßte Albrecht Weiß ein großer Teil der Gäste, die vom Berg kamen und schon zeigte sich der Waldvogel an seinem umgebauten Forstwagen.

Stellte ihn vor, zeigte seine Wohn- und Schlafecke, Küche, Badewanne und sogar ein Blecheimer, der als WC und die große Trommel für weitere Intimsphäre dient. Der Waldvogel strahlte unter seinem breiten Hut, die Tuba im Arm, leckte das Mundstück ab und blies am Anfang kläglich und schauerlich hinein. Doch es folgte dann ein Tubastückle „Heimatinprovision“ geschrieben vom Dirigent der Musikkapelle Breitnau mit der Bitte dieses Stückle für seinen Auftritt „Heimat“ auf seine Tor mit zu nehmen – schließlich sei es nicht einfach mit der großen Tuba Melodien zu spielen.

„Für die Hochdütsche und Fischköpf bin ich der Fidele“ sagte der Ur- Schwarzwälder und erklärte auf seiner originellen Wanderbühne auf humorvollen Art Heimaterfahrungen. Dazu zählte natürlich sein Schlepper, hat nichts mit den Schleppern der Schleuserbanden zu tun. „Wollt ihr den hören, wie der Königstiger „schnuft“? Ja, er hat einen Klang Heimat und einen Duft von Diesel, sagte der SWR-Schauspieler und Kabarettist und zeigte noch seine Besonderheiten, die im Wagen zu sehen sind.

Hühnerfüße als böse Geister

Dies war ein Bild im Schrank mit einem leicht bekleideten Frauenhintern als echten Schwarzwälder Schinken, Hühnerfüße die als Suppenparmesan gegen böse Geister wirken sollen. Aber genauso wichtig sei das Wiewasser (Weihwasser) und sein Kirschwasser.

Sehr authentisch und lebendig erzählte der geistreiche Waldvogel, dass ein Stück Heimat auch Speck sein kann und erklärte wie man den Speck richtig aufschneidet und verspeist, natürlich ohne Teller und ohne Gabel aber mit einem Brittle und scharfen Messer.

Der Begriff Heimat hat aber auch ein Gschmäckle – wir müssen die Heimat schützen und erinnerte humorvoll im Tiefgang an die „Bomben-Uschi“ und an die „Annegret Knarrenbauer“. Die Heimat kann man nicht künstlich herstellen und sprach vom Heimatverkauf der singenden „Schlageraffen“. Heimat ist aber da, wo man was versteht, auch da wo man nichts sagt.

Mit seinen humorvollen Pointen trieb der Künstler das Publikum in erleuchtenden, scharfsinnigen Erkenntnissen. Mit seinem Schwarzwälder Dialekt erklärte er dem Publikum was Sonnewirbele (Ackersalat) oder Bettzipfle (Kopfkissenkante) sind. Dazwischen spielte er auf seiner gestimmten Gitarre einige Lieder und mit seinem Akkordeon stimmte er das Lied „Wo´s Dörflein traut zu Ende geht…“ an.

Mit viel Applaus ging der Künstler von der Bühne.