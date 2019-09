Bei der Hockete muss niemand durstig bleiben

Der Angelverein Deilingen ist mehr als zufrieden gewesen über den großen Zuspruch, den seine traditionelle Hockete am Hummelsee erfahren hat. Schon am späten Nachmittag fanden sich die ersten Gäste am idyllisch gelegenen See ein. Das nochmalige schöne, warme Sommerwetter tat das Seine dazu.

Dazu kam die Aussicht auf die leckeren Fischspezialitäten wie Zanderfilets, Forellenfillets mt Bratkartoffeln sowie gerauchte Forellen. Gegen 9 Uhr war der letzte Sitzplatz besetzt, sowohl im Freien als auch unter dem Dach rund um die Fischerhütte. So entstand dort bald eine echte Wirtshaus-Atmosphäre. Die Küchenmannschaft wie auch die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, denn vor allem die Fischspezialitäten wurden stark nachgefragt.

Der Vorsitzende des Vereins, Robert Schnekenburger, zeigte sich sehr zufrieden. „So viele Besucher haben wir noch nie bei einer Hockete gehabt.“ Auch die Gäste waren voll des Lobes über die kulinarische Seite der Hockete. Nicht wenige nahmen vor allem gerauchte Forellen mit nach Hause. Für die Unterhaltung sorgte man selber mit Jux und Tratsch. Dazu kam noch das Glücksrad, dessen Lose die zwei Glücksboten mit allerlei Späßen an den Mann brachten. So verlief der Abend ohne Stress, aber mit guter Laune bis in die frühen Morgenstunden.

Der Sonntagmorgen begann mit dem Frühschoppen. Gegen Mittag fielen ein paar Tropfen Regen, aber bald klärte der Himmel wieder auf und es blieb trocken bis am Abend. So konnte das Mittagessen auch im Freien eingenommen werden. Danach gab es noch Kaffee und Kuchen, und am späten Nachmittag verabschiedeten sich die meisten Gäste.