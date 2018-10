Beißattacke auf Kind: Dobermänner sind eingeschläfert

Die beiden Hunde, die nach der Beißattacke auf ein elfjähriges Kind vom Halter der Polizei übergeben wurden, sind vergangenen Freitag eingeschläfert worden. Der Halter war mit der Übergabe einer Beschlagnahmung zuvor gekommen.

Kein Wesenstest, weil es sich um Kampfhunde handelt

Die beiden übergebenen Dobermänner waren zwischenzeitlich in einem Tierheim untergebracht. Einer der beiden war bereits zuvor nach einem Beißvorfall mit einem Leinen- und Maukorbzwang belegt gewesen. Einen Wesenstest habe es nicht mehr gegeben, so die Auskunft der Ortspolizeibehörde der Gemeinde Renquishausen beim Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg.

Es habe zuvor aber in der Frage Einstufung als Kampfhunde oder nicht rechtliche Auseinandersetzungen der Gemeinde mit den Haltern der Tiere geben. In deren Folge wurden zwei der fünf Dobermänner mit einem Maulkorbzwang belegt, die zuvor schon auffällig gewesen waren. Die Halter hatten die Einstufung als Kampfhunde akzeptiert, weshalb keine weiteren Tests erforderlich gewesen seien.

Waren es wirklich diese Hunde?

Aber wie kann man sicher sein, dass die beiden abgegebenen und jetzt eingeschläferten Dobermänner auch tatsächlich diejenigen sind, die den Jungen beim Böttinger Allenspacher Hof vor zwei Wochen hinterrücks angegriffen und ihn unter anderem ins Gesicht gebissen hatten? Vor allem, weil die beiden nach dem Vorfall zunächst bereits in einem Anhänger beziehungsweise im Auto wartenden weiteren Dobermännern des Halters gesetzt worden seien, wie ein Augenzeuge erzählt.

Das sei immer das Problem gewesen bei dem Versuch die Hunde, vor denen viele Leute Angst gehabt hätten, als Kampfhunde einzustufen oder mit einem Leinen- und Maulkorbzwang zu belegen, so Hauptamtsleiter Andreas Hässler. Jedes Tier individuell zu identifizieren, sei der Schlüssel im Umgang mit ihnen. Daher konnten nicht alle vorhandenen Dobermänner als Kampfhunde eingestuft werden.

Warum die Hunde nicht an der Leine oder zumindest mit Maulkörben ausgestattet waren, kann Bürgermeister Jürgen Zinsmayer nicht nachvollziehen. Er habe in den zurückliegenden Jahren, in denen die Gemeinde versucht hat, den Ängsten der Bevölkerung abzuhelfen, auch den Eindruck gewonnen, dass bei den Haltern und Züchtern der Hunde keine Einsicht bestehe.

Bezüglich der Ermittlung der individuellen Identität und Anzahl der verbleibenden Hunde erwartet die Gemeinde daher Unterstützung des Veterinäramts, um weitere Schritte einleiten zu können.