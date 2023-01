Begeisterte Sternsinger in Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dreikönigstag waren in diesem Jahr 17 Sternsinger in Böttingen unterwegs. Nach dem Aussendungsgottesdienst, den Pater Martins am Donnerstagabend zelebrierte, besuchten die Sternsinger nach der zweijährigen Coronapause erstmals wieder die Menschen in Böttingen und segneten ihre Häuser.

Zur Mittagspause gab es für die Sternsinger im Gemeindehaus ein Mittagessen, das von Katharina und Bruno Spitzenberg hervorragend gekocht und serviert wurde. Nach dem Abschluss der Aktion fand im Gemeindehaus noch ein gemütliches Beisammensein mit einem abschließenden Abendessen statt.

Bei der diesjährigen Sternsingeraktion wurde eine stattliche Spendensumme von rund 3100 Euro erzielt. Mit diesem Geld werden gemäß dem Sternsingermotto „Kinder stärken – Kinder schützen“ bedürftige Kinder unterstützt, darunter auch Projekte des Claretinerordens (Dreifaltigkeitsberg). Einen Teil der gespendeten Süßigkeiten und Leckereien werden an den Tafelladen in Tuttlingen weitergegeben.

Vielen Dank an die gesamte Bevölkerung für die freundliche Aufnahme unserer Sternsinger und die großzügigen Spenden.