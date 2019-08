„Beachbombers“ besiegen „Old Schmetterhand“

Wenn „adipöse Eckfahnenpinkler“ gegen „Old Schmetterhand“ antreten oder „Beachbomber“ sich mit „Bierschiss“ messen, dann ist wieder Beachvolleyball bei der Jugendkapelle des Musikvereins Deilingen-Delkhofen angesagt.

Alina Pfenning hielt die Organisationsfäden fest in der Hand und ihre Musikerkollegen arbeiteten zuverlässig im Kollektiv, so dass alles wie am Schnürchen lief.

Das Turnier ist fast schon ein Klassiker, denn auch in diesem Jahr konnten zwölf Mannschaften gemeldet werden, die sich im fairen Wettstreit im Ballspiel übers Netz maßen und dabei großen Spaß hatten.

Dass dieses Turnier daneben auch zum beliebten Treffpunkt wird, wenn es nach Einbruch der Dunkelheit bei heißer Musik von DJ Ligé recht munter zugeht, versteht sich von selbst.

Heiße Musik und kühle Getränke bildeten die ideale Mischung für ein stimmungsvolles Event, das auch unter einem günstigen Wetterstern stand.

Am Ende konnten sich die „Beachbombers“ mit 21 zu 18 gegen „Old Schmetterhand“ durchsetzen und sich die Siegesprämie von 100 Euro sichern.

Auf dem dritten Platz landeten die „adipösen Eckfahnenpinkler“, die gegen den „Bierschiss“ mit 22 zu 17 die Oberhand behielten.