Baustellen verändern das Gesicht Wehingens

Baustellen allerorten. Wer derzeit durch Wehingen fährt, stellt fest, dass an zahlreichen Stellen gebuddelt und gebaut wird. Für unsere Zeitung ein Grund, sich mit Bürgermeister Gerhard Reichegger die Projekte anzuschauen.

Bauhofleiter Wolfgang Dallmann stieg mit in den „Wehinger Untergrund“, um Baumaßnahmen zu erläutern, die im Rahmen des Projekts „Ortsmitte II“ in den kommenden beiden Jahren realisiert werden sollen. Die von der Firma Greenbox aufgestellte Planung für die Sanierung und Umgestaltung der Gosheimer und Reichenbacher Straße machte es erforderlich, zunächst die Wehinger Unterwelt auf ihren Zustand hin zu untersuchen – um festzustellen, wo hochwassertechnische Fragen gelöst werden müssen. Bevor man oben beginne, so Reichegger, müsse man unten sanieren, soweit es erforderlich sei. Dieser Investitionsschwerpunkt ist mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt und die Realisierung soll dafür sorgen, dass die Wehinger Ortsmitte attraktiver, barrierefreier und fußgängerfreundlicher werden soll.

Ein Kreisverkehr beim Neukauf, ein Minikreisel bei der Einmündung Deilinger Straße in die Reichenbacher Straße, soll für eine sicherere und gleichzeitig flüssigere Verkehrsführung sorgen. Auch wenn es für die Bürger auf den ersten Blick nicht unbedingt sinnvoll ist, die Fahrbahnen zu verengen, konzentrieren sich die Planungen einerseits auf eine Verlangsamung des Verkehrs, zugunsten sicherer und gleichzeitig auch komfortablerer Bewegungsmöglichkeiten der Fußgänger. Die Anlieger hätten, so Reichegger, die Gelegenheit, bauliche Veränderungen im Rahmen dieses Programms bezuschussen zu lassen. Rund zehn Anträge seien bislang eingegangen, sagt Reichegger.

Was die Wehinger Ortsmitte ziemlich stark verändern wird, ist der Bau des Aldi-Markts in Verbindung mit acht Wohnungen durch die Immobiliengesellschaft PMG. Wie Geschäftsführer Helmut Teuber dem Bürgermeister versicherte, liege der Baufortschritt voll im Plan, obwohl man sich in der Bevölkerung zurecht die Frage stellte, warum es nur so zögerlich weitergeht. Reichegger meint, dass das vieldiskutierte Projekt Mitte kommenden Jahres stehen wird. Offen sei die Gemeinde auch für Vorschläge seitens der Bevölkerung.

Eine Großbaustelle hat sich im Gewann „Stockäcker“ etabliert. Mit schwerem Gerät ebnet die Firma Stingel den Weg für ein neues Baugebiet mit 78 Bauplätzen. Reichegger spricht von einer „sehr guten Nachfrage“. 14 Grundstückseigentümer hätten ein Rückkaufsrecht, wobei der Preis für den Baugrund bislang noch nicht feststehe, aber nach einem komplizierten Verfahren Kriterien für die Vergabe festgelegt würden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch keine genaueren Angaben machen. Im unteren Bereich soll ein Erdschutzwall die Lärmbelästigung mindern. Hier bestünde für Investoren die Möglichkeit, Mehrfamilienhäuser zu erstellen. Man sei, so Reichegger, offen für Investoren. Er rechnet damit, dass in etwa einem Jahr mit der Bebauung begonnen werden könne. Insgesamt muss die Gemeinde hier mit vier Millionen Euro in Vorleistung gehen.

Einen weiteren Bauschwerpunkt kann man im Gebiet „Viehlehen“ beobachten. Hier „frisst“ sich die Glasfaser ihren Weg zu den Endverbrauchern, die auf ein schnelleres Internet bauen. Damit erweitert sich die Backbone-Leitung von der Bertholdstraße bis zur Europabrücke, um sich in die einzelnen Straßen aufzuspalten und sich schließlich Richtung Deilingen weiter durch den Erdgrund zu „fressen“. Mit 1923 Euro ist man derzeit dabei. Bislang hätten 50 Personen Interesse bekundet. Es sei, so Reichegger durchaus sinnvoll, jetzt zu investieren, weil es im Nachgang sicher teurer werde.

Die alte Festhalle ist abgerissen, der Baugrund ist, wenn die Stromleitung in diesem Bereich verlegt ist, frei für eine Neubebauung. Hier möchte der TV Wehingen ein neues Sportheim bauen. In erster Linie geht es auch um den Bau von Umkleide- und Duschräumen, daher sieht sich die Gemeinde, so Reichegger, in der Pflicht, dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Laut Bürgermeister steuert die Gemeinde 157 000 Euro bei und gewährt dem TVW ein zinsloses Darlehen von 138 000 Euro. 204 000 Euro muss der Sportverein an Darlehen aufnehmen. Zu stemmen ist das ganze Projekt nur, wenn auch genügend Eigenleistungen generiert werden können. Es ist nun die Hauptaufgabe der Verantwortlichen, hier genügend Energie freizusetzen. Reichegger ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Fußballern und Turnern und den weiteren Abteilungen gut funktioniert.

In die Gänge kommen sollen nächste Woche die Bauarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich. Für 1,7 Millionen Euro soll Platz für zwei neue Gruppen geschaffen werden. Dies wurde von Elternseite massiv gefordert und kann nun auf den Weg gebracht werden. Neben den beiden Gruppenräumen sollen eine Aula und eine Mensa integriert werden. Die Erweiterung ist so angelegt, dass Module je nach Bedarf angebaut werden können.

Auf die Frage, wie es mit dem Bau behindertengerechter bzw. betreuter Wohnungen in Wehingen aussehe, antwortet Reichegger noch zurückhaltend. Man habe hinter dem Rathaus genügend Raum, solche Wohnungen zu schaffen; es sei aber mittelfristig finanziell noch nicht möglich, dies auf den Weg zu bringen. Angesichts der Coronakrise wisse man auch nicht, wie sehr sich diese auf die Gewerbesteuereinnahmen niederschlage. Diese hätten 2019 noch 4,3 Millionen Euro betragen und schrumpften in diesem Jahr auf 2,8 Millionen Euro. Derzeit seien rund 200 Bürger über 60 Jahre alt. In zehn Jahren stiege diese Zahl auf mehr als 300 an, woran man erkennen könne, dass man sich in Zukunft verstärkt um diese Themen kümmern müsse. Für die Betreuung der älteren Generation sei man derzeit mit einem personellen Aufbau von Freiwilligen beschäftigt, die sich zum Wohle der älteren Bürger einsetzen wollen, damit das Gemeinschaftsgefühl wieder stärker in den Fokus rücken kann.