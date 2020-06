Bauplatzflächen kosten zwischen 105 und 115 Euro pro Quadratmeter

Um im künftigen Wohnbaugebiet „Stockäcker“ die Ermittlung eines separaten Erschließungsbeitragssatzes für jede Straße zu vermeiden, hat der Wehinger Gemeinderat die Bildung einer Abrechnungseinheit beschlossen. In dieser werden laut einer Pressemitteilung der Gemeinde sämtliche Erschließungsanlagen der Straßen Am Stockäcker und Goethestraße zusammengefasst. Insgesamt umfasst das Baugebiet 78 Bauplätze mit einer Gesamtfläche von 46 387 Quadratmetern. Die durchschnittliche Bauplatzgröße beträgt 595 Quadratmeter, die Kosten für den Erwerb liegen zwischen 105 und 115 Euro..

Hiervon entfallen 64 Baugrundstücke auf den Nutzungsbereich I, in dem eine spätere Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen ist. In einem weiteren Grundstücksstreifen (Nutzungsbereich II) sind hinter dem vorgesehenen Erdschutzwall entlang der L 435 in Richtung Deilingen weitere 14 Bauplatzflächen für eine spätere Bebauung mit Mehrfamilienhäusern/Eigentumswohnungen eingeplant. Die Verwaltung schlug vor, die neuen Bauplatzflächen voll erschlossen zu verkaufen.

Der Gemeinderat legte für Bauplatzflächen zur Bebauung mit Einfamilienhäusern im Nutzungsbereich I einen Bauplatz-Verkaufspreis in Höhe von 105 Euro je Quadratmeter fest. Für die Grundstücke im Nutzungsbereich II wurde „aufgrund des erhöhten Nutzungsfaktors“ ein etwas höherer Verkaufspreis in Höhe von 115 Euro pro Quadratmeter beschlossen. Für die zur Wasserversorgung sowie für die zur Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung zu erstellenden Hausanschlüsse fallen laut Mitteilung zusätzliche Kosten in Höhe von 5927 Euro je Baugrundstück an.

Der Vorsitzende erläuterte die weitere Vorgehensweise bei der Bauplatzvergabe: In einem ersten Schritt ist demnach vorgesehen, den Eigentümern von früheren Wiesenflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans entsprechende Bauplatzgrundstücke zuzuteilen. Die Verwaltung wurde beauftragt, auf die betroffenen Eigentümer zuzugehen. Die 14 direkt entlang der L 435 gelegenen Bauplatzflächen im Nutzungsbereich II blieben für den Mietwohnungsbau bzw. für Bauträger zur Erstellung von Eigentumswohnungen vorbehalten.

Für die rund 50 verbleibenden Bauplätze ist geplant, diese über das Onlineportal baupilot, über das sich Interessenten an einem Bewerbungsverfahren nach dem Ulmer Vergabemodell beteiligen können, auszuschreiben und zum Kauf anzubieten.

Hierfür müsse der Gemeinderat in einem Fragenkatalog zunächst die Vergabekriterien wie Wohnsitz, Arbeitsplatz, Familienstand, Pflege- und Behinderungsgrade, bereits vorhandenes Immobilien- oder Bauplatzeigentum, Eintragung in einer Warteliste oder Tätigkeit der Bauplatzbewerber in einem Ehrenamt festlegen sowie über ein festzulegendes Punktesystem bewerten.

Nach Ablauf einer noch festzulegenden Bewerbungsfrist soll danach, beginnend mit denjenigen Bewerbern, die die höchste Gesamtpunktzahl erreicht haben, eine Auswahl/Vergabe der zur Verfügung stehenden Bauplatzflächen erfolgen. Damit die Vergaberichtlinien später auch rechtssicher angewendet werden können, sei vor deren Freigabe eine nochmalige Überprüfung durch einen Fachanwalt vorgesehen.

Um nur ernstgemeinte Bewerbungen zu erhalten, beziehungsweise eine Mehrfachbewerbung von Bauplatzinteressenten in mehreren Gemeinden zu verhindern, beschloss der Gemeinderat die Erhebung eines Bewerbungsentgelts in Höhe von 500 Euro, das von den Bewerbern innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen sei, und im Zuteilungsfall auf den Bauplatzpreis angerechnet werde.

Nach Vorstellung und Diskussion eines von der Verwaltung erstellten Entwurfsvorschlags für einen künftigen Fragenkatalog wurde die abschließende Beschlussfassung auf eine kommende Gemeinderatssitzung vertagt.

Für die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik der Gemeinde Wehingen im Jahr 2019 hat Bürgermeister Gerhard Reichegger Polizeihauptkommissar Dreher vom Polizeiposten Wehingen im Gemeinderat begrüßt. Insgesamt fanden in Wehingen im vorangegangenen Jahr laut Pressemitteilung 385 Polizeieinsätze statt, von denen 84 auf bekannt gewordene Verkehrsunfälle entfielen.

Gegenüber den Vorjahren ist in Wehingen 2019 eine deutliche Verringerung auf insgesamt 59 Straftaten zu verzeichnen. Als ebenso erfreulich bezeichnete Dreher die erhöhte Aufklärungsquote bei Straftaten, die mit 70 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt von lediglich 60 Prozent liege. Mit der bei der Polizei verwendeten Häufigkeitszahl wird die Kriminalitätsbelastung bzw. die auf 100 000 Einwohner hochgerechnete Anzahl an Straftaten angezeigt. Diese, in Wehingen gegenüber den Vorjahren rückläufige Häufigkeitszahl, liegt mit 1603 im Jahr 2019 deutlich unter den Vergleichszahlen des Landkreises Tuttlingen (3708) sowie des Landes Baden-Württemberg (5000). Aufgrund der Corona-Pandemie entfalle derzeit ein hoher Anteil des aktuellen Personaleinsatzes auf Überwachungs- und Beratungstätigkeiten. Insgesamt seien hierbei jedoch relativ wenige Beanstandungen zu verzeichnen.

Auf Nachfrage aus dem Gremium führte Dreher ergänzend aus, dass die vorrangig von Polizeibeamten im Streifendienst eingesetzten Body-Cams zwar zur besseren Beweisbarkeit von Vorgängen beitrügen, jedoch nicht von vorneherein eine abschreckende Wirkung auf die Täter ausübten.

Bürgermeister Reichegger dankte Dreher für die Ausführungen, verbunden mit der Hoffnung, dass der Polizeiposten in Wehingen auch in Zukunft weiterhin seine wichtige Funktion in der Raumschaft Heuberg wahrnehmen könne.

Reichegger sagte, dass die Geschäftsordnung für den Gemeinderat Wehingen aus dem Jahr 1987 nicht mehr in allen Punkten vollständig und aktuell sei. Insbesondere durch die Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems müsse sie aktualisiert werden. Ein im Gremium gestellter Vertagungsantrag wegen nicht rechtzeitig zugegangener Beratungsunterlagen wurde abgelehnt.

Anschließend wurde die neu gefasste Geschäftsordnung gemäß des vorgestellten Entwurfsvorschlags beschlossen. Sie tritt mit Wirkung zum 1. Juli in Kraft.