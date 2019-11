Bauarbeiten für Edeka-Markt in Gosheim laufen

Mitte Oktober haben in Gosheim die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt begonnen. Eine Linksabbiegespur aus Richtung Wehingen kommend wurde bereits errichtet, die neuen Markierungen sollen zeitnah angebracht werden. Edeka hat bereits mit den Abbrucharbeiten des ehemaligen Autohaus Nann begonnen. Sie sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Spatenstich und Baubeginn sind für März geplant. Errichtet werden soll auf einer Verkaufsfläche von 13500 Quadratmetern ein Vollsortimenter mit Bedientheken für Fleisch und Wurstwaren sowie Käse und Fisch. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2020 geplant. Das Projekt hatte im Vorfeld Diskussionen und Konflikte ausgelöst. Die Nachbargemeinde Wehingen, in deren Nähe der neue Vollsortimenter steht, fürchtet um seinen Einzelhandel: In Wehingen gibt es bereits einen Edeka-Markt.