Nachdem auch die Gesellschafter der Winterlinger Bank einer Fusion mit der Volksbank Heuberg zugestimmt haben, ist diese nun perfekt. Zuvor hatten bereits die Vertreter der Volksbank Heuberg in Meßstetten der Fusion ohne Gegenstimme zugestimmt. Zum Geschäftsbericht der Voba Heuberg gehört auch Egesheim

Die Messlatte, die die Meßstetter Vertreter mit 100 Prozent Zustimmung sehr hoch gelegt hatten, verpassten die Delegierten der Winterlinger Bank zwar um Haaresbreite. Aber 98,16 Prozent zeugen von einer ebenso großen Entschlossenheit, künftig als VR-Bank Heuberg-Winterlingen gemeinsame Sache zu machen. Von den 109 stimmberechtigten Anwesenden in der Festhalle votierten 107 für die Fusion.

Der künftige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Willy Braun informierte über das weitere Vorgehen. Am 24. und 26. April 2019 finden letztmals getrennte Versammlungen statt. Dabei werden den Vertretern die Abschlüsse des Jahres 2018 vorgelegt. Im Anschluss erfolgt die Eintragung ins Genossenschaftsregister. „Damit ist dann die sogenannte juristische Fusion perfekt“, informierte Braun. Die technische Fusion, also die Zusammenführung der EDV-Bestände, sei für das dritte Mai-Wochenende vorgesehen.

Willy Braun informierte – wie zuvor sein Kollege Andreas Eckl in Meßstetten – ausführlich die Gründe für die Fusion und ihre Effekte. Man wolle vor allem Synergieeffekte nutzen, gleichzeitig aber alle Beratungsleistungen und zugehörige Entscheidungen in Meßstetten und Winterlingen bewahren.

Das Eigenkapital verdopple sich auf rund 45 Millionen Euro, das betreute Kundenvolumen steige auf 671 Millionen Euro an. Auf dem Papier wird die Winterlinger Bank als „übernehmende“ eingetragen, die Volksbank Heuberg als „übergebende“. Vorstandsvorsitzender Andreas Eckl führte dafür Kostengründe an. Die Winterlinger Bank habe deutlich höhere Immobilienwerte in der Bilanz, unter anderem das Pendlerwohnheim in Stetten am kalten Markt.

Dafür erhalte die Volksbank Heuberg den juristischen Sitz der Genossenschaft. Laut Eckl bleiben alle Aufsichtsräte im Amt. Von der Volksbank Heuberg sind es sieben – ein Mitglied ist aus Altersgründen nicht mehr wählbar –, von der Winterlinger Bank sechs. Als Aufsichtsratsvorsitzender mit der längsten Amtszeit soll Ludwig Maag aus Winterlingen diesen Posten auch im neuen Gremium bekleiden, Bodo Schüssler von der Volksbank Heuberg den Vize-Posten übernehmen.

Im Gegenzug ist vorgesehen, Andreas Eckl zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen, Willy Braun von der Winterlinger Bank als seinen Stellvertreter. Cornelia Rosenau aus Winterlingen und Michael Heinemann aus Meßstetten bleiben in der Führungsriege – es gibt also einen Vierer-Vorstand, was, so Andreas Eckl, bei Verschmelzungen zweier gleich großer Banken durchaus üblich sei.

Keine fusionsbedingten Kündigungen

Fusionsbedingte Kündigungen gibt es keine. „Beide Banken haben derzeit eine Unterbesetzung, die durch die Fusion und die Zusammenlegung der Abteilungen aufgefangen werden kann“, betonte Andreas Eckl.

Wirtschaftsprüfer René Heinrich las in Winterlingen das Prüfungsgutachten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands vor. Er appellierte an die Mitglieder, Ja zur Fusion zu sagen, denn sie mache Sinn.

Am Ende der außerordentlichen Vertreterversammlung wurden die in Meßstetten nominierten Aufsichtsräte gewählt. Es sind dies: Wolfgang Brosche, Clara Decker-Haßdenteufel, Achim Mayer, Sandra Sauter-Wulfert, Bodo Schüssler, Michael Steidle und Thomas Stengel.

Der Wahlausschuss setzt sich aus 16 Mitgliedern beider Banken zusammen. Von der Winterlinger Bank wirken Josef Fauler, Johan Henle, Kurt Hermann, Claudia Kissling-Praster, Manfred Löffler, Rainer Pfersich, Roland Tochmann und Birgit Wittner mit, von der Volksbank Heuberg Christine Eppler, Harald Eppler, Bernd Fritz, Herbert Hafner, Herbert Horn, Lothar Mattes, Clemens Quarleiter und Robert Staiger.