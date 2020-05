Baldachinspinne schafft wahre Kunstwerke

Corona verfolgt uns auf allen Kanälen. Da tut es gut, wenn man den Weg in die Natur findet. Jüngst entdeckte unser Mitarbeiter Richard Moosbrucker links und rechts eines Waldwegs zeltartige Spinnweben, die nur deshalb so auffallend ins Auge fielen, weil sich kleine Schneekristalle in ihnen verfangen hatten. Schöpferin des Kunstwerks war eine Baldachinspinne.

Unser Mitarbeiter setzte sich mit Judith Engst in Verbindung, die mit ihrer Sachkenntnis bestimmt weiterhelfen könnte. Judith Engst war sich jedoch selbst nicht sicher und leitete die Frage an die Biologin Renate Market weiter. Sie hatte des Rätsels Lösung parat: Es handele sich wohl um die Baldachinspinne, die solche Kunstwerke fabriziert, um darin ihre Beute zu fangen. Allerdings ist dieses Tierchen mit 2,5 bis 3 Millimetern ziemlich klein und lässt sich nur sehen, wenn im Netz ihre Beute zappelt. Die leichten Schneekristalle haben aber ihrem Netzwerk einen besonderen Zauber verliehen.

Einen Tag später war der Zauber allerdings verflogen, denn der nasse Schnee hatte alle Netze zerstört, so dass sich die Spinne jetzt wieder an den Neuaufbau machen musste.