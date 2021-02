Bahnlinie Rottweil – Balingen möglich

Die Stadt Rottweil unterstützt eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke Rottweil – Balingen. Zuvor hatte eine Studie im Auftrag des Landes der Strecke bereits ein „hohes Nachfragepotenzial“ bescheinigt. Der Landkreis Zollernalb und weitere Kommunen entlang der Strecke beteiligen sich ebenfalls an der Machbarkeitsstudie, die vom Land bezuschusst wird, so eine Pressemitteilung der Stadt Rottweil.

Eine Bahnverbindung von Rottweil über Wellendingen und Schömberg nach Balingen gab es bereits einmal; sie wurde in den 1970er-Jahren stillgelegt und später teilweise überbaut. „Aktuell geht es nicht um eine konkrete Streckenführung. Vielmehr wollen wir untersuchen lassen, welche Trassen in Frage kommen und welche am besten geeignet wäre“, so der Rottweiler OB Ralf Broß. Er begrüßt es, dass der Landkreis Zollernalb nun die Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt. Insgesamt geht das Landratsamt in Balingen von Gesamtkosten in Höhe von rund 100 000 Euro aus. Das Land Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 75 Prozent. Die Stadt Rottweil steuert 7500 Euro bei. Mit Unverständnis reagiert der OB auf die ablehnende Haltung des Landkreises Rottweil, der sich nicht beteiligt. „Wir reden hier allerdings erst einmal von langfristigen Überlegungen, eine Umsetzung in den kommenden Jahren erscheint unwahrscheinlich“, gibt Broß zu bedenken.