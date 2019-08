Bürgermeister rockt an der Gitarre in einer Band – seine Leidenschaft ist der Classic Rock

Am Samstagabend ist in einem Konzert im Böttinger Pfarrgarten der Gitarrist und Musikproduzent Jan Henning zu Gast gewesen (wir haben berichtet). Als Vorgruppe mit dabei war AudiosiX. Der Gitarrist von AudiosiX ist niemand anderes als Böttingens Bürgermeister Benedikt Buggle. Unser Redaktionsmitarbeiter Frank Czilwa hat mit Buggle über seine Band, seine Lieblingsmusik und die Kultur in Böttingen gesprochen.

Der Name der Band, in der Sie als Gitarrist spielen, „AudiosiX“, ist ein wenig erklärungsbedürftig. Was hat es damit auf sich?

Wir sprechen das „Audio Six“ aus. Der Name ist dem Umstand geschuldet, dass die Besetzung zu Anfang aus sechs Leuten bestand, zeitweise sogar sieben. Obwohl wir inzwischen nur noch zu viert sind, wollten wir den Namen nicht ändern.

Wie häufig tritt AudiosiX auf?

Ich sag mal, durchschnittlich zwei Mal im Jahr – also nicht übermäßig oft. Wir haben ganz klar gesagt, dass das Hobby im Vordergrund steht. Wir wollen und können nicht Wochenende für Wochenende auf der Bühne stehen. Ich als Bürgermeister sowieso nicht. Ein paar Auftritte mehr würden uns aber schon reizen; es muss aber passen. Wir proben im Durchschnitt im Vierwochen-Rhythmus. Wenn ein Auftritt ansteht, dann auch öfter.

Wie sind Sie zur Gitarre gekommen?

Nach der musikalischen Früherziehung in der Musikschule Tuttlingen, war der Zeitpunkt, sich ein Instrument auszusuchen – ich habe mich für die Gitarre entschieden. Unterricht hatte ich ab der zweiten Klasse bis kurz vor dem Abitur.

Welche Musikrichtung spielen Sie persönlich am liebsten?

Mein musikalisches Steckenpferd ist ganz klar der Classic Rock der 70er-/80er-Jahre. Das ist die Musik, die ich selber gerne höre, und die ich versuche, selber nachzuspielen. Ich bin jetzt nicht so kompetent, dass ich alles bis ins Detail nachspielen könnte. Aber es macht einfach Spaß.

Wenn Sie selbst so musikalisch sind, möchten Sie dann die Kultur in Böttingen ganz besonders fördern?

Es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, ich müsste mit Feuereifer die Kultur in Böttingen durchsetzen - zumal es kulturelle und musikalische Veranstaltungen im Jahresprogramm der Böttinger Vereine gibt. Daher hat das nicht oberste Priorität. Aber beim Konzert am Samstag im Pfarrgarten habe ich einzelne Meinungen von Bürgern gehört, ob man das nicht wieder machen und so etwas etablieren könnte. Ich könnte mir im Pfarrgarten aber auch ganz andere kulturelle Veranstaltungen denken, etwa Lesungen oder Kleinkunstauftritte. Das Ambiente bietet Platz für viele Ideen. Erstmalig bin ich mit der Gitarre ja bei den Gottesdiensten auf dem Alten Berg an Christi Himmelfahrt aufgetreten – das hat mich gefreut, als Pfarrer Amann und die Brüder Harald und Dietmar Villing damals auf mich zugekommen waren.

Jan Henning, der am Samstag in Böttingen aufgetreten ist, ist seit seiner Kindheit immer wieder auf dem Allenspacher Hof zu Gast, wo er auch die meisten seiner Songs des aktuellen Programms geschrieben hat. Welche Rolle spielt der Allenspacher Hof, der von der Evangelischen Jungenschaft Horte betrieben wird, für Böttingen?

Die Horte ist jetzt seit über 50 Jahren auf dem Allenspacher Hof, den die Gemeinde Böttingen an die Horte verpachtet hat. Und das ist sehr zum Vorteil der Gemeinde. Denn ohne die Horte wäre der Hof sicher nicht in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Die Horte bringt sich als Verein auch in das Dorfleben ein wie ein örtlicher Verein und findet auch immer wieder Hilfe von Bürgern vor Ort. Man kann also sagen, es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.