Bürgermeister Reichegger hofft auf hohe Beteiligung

In weniger als einer Woche wird endlich Klarheit darüber herrschen, wie es mit der Markt-ansiedlung auf dem Bauser-Linse Areal weiter geht. Falls die notwendigen „Nein“-Stimmen zustande kommen, kann es zeitnah mit der konkreten Bebauungsplanung und dem Baugesuch losgehen, hofft Bürgermeister Gerhard Reichegger. Allerdings müssen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben, ansonsten sei drei Jahre lang eine Pause, schränkte Reichegger ein. Das sogenannte Mindestquorum sei eben eine gesetzliche Vorschrift, damit nicht eine kleine Minderheit in den Kommunen ihr Anliegen durchdrücken könne.

Wenn man nach den Wortmeldungen aus der Zuhörerschaft geht, waren zur letzten Veranstaltung vor dem Wahltag am kommenden Sonntag anscheinend nur Befürworter der geplanten „Aldi-Ansiedlung“ in die Schlossberghalle gekommen. Vor der lebhaften Aussprache erläuterten der Schultes und Helmut Teuber von der Immobiliengesellschaft PMG noch einmal detailliert die Planungen.

Das im Vorfeld erstellte CIMA- Gutachten hätte den Projektstandort an der Reichenbacher Straße als städtebaulich voll integriert eingestuft. Dem Gemeinderat sei daran gelegen, möglichst viel Kaufkraft in der Gemeinde zu binden. Die Verwaltung vermute, dass sich für den Edeka-Markt in Wehingen eine andere Nutzung ergeben könnte, falls in kurzer Distanz in Gosheim ein Markt genehmigt und gebaut werden sollte. „Dann wäre unser einziger Vollsortimenter weg, weil dann viele Kunden auf das Nann-Grundstück in der Nachbargemeinde abwandern könnten“, gab Reichegger zu bedenken.

Das vorgebrachte Argument wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens werde laut Gutachten als unproblematisch eingestuft. Das Büro „Modus-Consult“ aus Ulm prognostiziere zwar 1500 Fahrzeuge am Tag mehr, wobei jedoch ein Teil nur der innerörtlichen Verlagerung zugeschrieben werden könne.

Zur Beruhigung der hinteren Nachbarschaft kam der Hinweis, dass man wegen der auftretenden Spiegelungen auf Solaranlagen verzichtet. Dafür sollen ein Rasendach und eine kaum aus dem Gelände ragende rückwärtige Front für eine gute Einbindung in die vorhandene Umgebung sorgen.

Zahlreiche sachliche Fragen

In der sehr sachlichen Fragerunde wollte man Aufklärung haben über die Parkplatznutzung nach Geschäftsschluss, den vorgesehenen Mietpreisen für die Wohnungen und den Kosten für den erstmaligen Bürgerentscheid in der Heubergmetropole.

Wie Investor Teuber versprach, wolle man – wie auch in Spaichingen - etwa einen Euro pro Quadratmeter Wohnfläche unter dem lokalen Mietspiegel bleiben. Die neu angelegten Parkplätze werde man außerhalb der Marktzeiten der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Allerdings wolle man diesbezüglich beobachten, ob bei einer Freigabe der Vandalismus in gewissen Grenzen bleibe. Der Bürgermeister konnte die Kosten für die Abstimmung momentan noch nicht exakt beziffern, schätzt jedoch eine Summe zwischen 6000 bis 10 000 Euro.

Weitere Fragen drehten sich um die Tragfähigkeit des nicht idealen Baugrundes, wobei hier der Bauträger das Risiko nicht bei der Gemeinde sieht. Der Marktbetreiber möchte nach der Eröffnung in etwa zwei Jahren zehn Vollzeitkräfte und bis zu 30 Teilzeitkräfte anstellen.