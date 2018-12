Bürgermeister Götz informiert die Senioren

Die Gemeinde Mahlstetten hat sich am Sonntag bei ihren Seniorinnen und Senioren dafür bedankt, dass sie das Gemeindeleben mittragen und mitprägen, insbesondere bei denjenigen, die in der Vergangenheit ehrenamtlich engagiert waren oder es noch sind. Nach Meinung von Bürgermeister Helmut Götz kommt es gerade in der kleinen Einheit auf jeden an.

Zuvor hatte der Schultes die Gäste in der adventlich dekorierten Mehrzweckhalle an die Arbeit der Gemeinde im zu Ende gehenden Jahr erinnert, wie unter anderem die Umstellung der Innenbeleuchtung der Mehrzweckhalle auf LED, die komplette Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, einschließlich abgesenkter Ganznachtschaltung und mit Beleuchtung des Kirchturms, die Verlängerung der LED-Straßenbeleuchtung Kirchbühlstraße und die Installation einer LED-Beleuchtung am Ende der Lindenstraße in Zusammenarbeit mit der Firma Forschner PTM, die Umsetzung einer Tempo-30-Zone und den Straßenbau für Gewerbeflächen im Gebiet „Grube“.

Weiter wurde über die laufenden Maßnahmen und die weiteren Planungen für 2019 informiert. Die größten Projekte sind die Sanierung der Abwasserkanäle und die Fortsetzung der Planung des Wohnbaugebiets „Kleines Öschle“ sowie die Ersatzbeschaffung des Kleintraktors für den Bauhof. Und im Kindergarten muss aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen möglicher Weise im ersten Halbjahr 2019 ein Raum für eine weitere Kleingruppe geschaffen werden.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins um die zweite Vorsitzende Gabi Aicher haben für beste Bewirtung gesorgt, zunächst mit Kaffee sowie einem großen Angebot an selbstgebackenen Kuchen und Torten, mit Kaltgetränken und gegen später mit einem Vesper. Auch hatte der OGV Halle und Tische vorweihnachtlich geschmückt. Die Tisch-Dekoration dazu hat das Team des Kindergartens „Schatzinsel“ angefertigt und teilweise mit den Kindern gebastelt.

Für die musikalische Unterhaltung war in diesem Jahr der Musikverein Mahlstetten zuständig. Vorsitzender Joachim Aicher ließ es sich nicht nehmen, auch einige Wortbeiträge zu der gelungenen Gestaltung beizusteuern. Zum stimmungsvollen Ausklang spielten die Musiker unter Leitung von Dirigent Markus Klaiber weihnachtliche Weisen.