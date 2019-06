Bürgermeister Braun: „Es passt, und es gibt spannende Aufgaben“

Konstantin Braun, auch Bürgermeister in Kolbingen, stellt sich in Königsheim noch einmal zur Wahl als Bürgermeister. Er ist der einzige Kandidat für die Wahl am 7. Juli. die offizielle Kandidatenvorstellung ist am Dienstag, 2. juli, um 19.30 Uhr in der Festhalle. Frank Czilwa hat ihn um einen Blick zurück und nach vorn gebeten. Ausnahmsweiseals schriftliches Interview, denn Braun antwortete netterweise aus seinem Urlaub heraus.

Sie sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, 63 Jahre, und wurden im vergangenen Jahr als hauptamtlicher Bürgermeister von Kolbingen wiedergewählt. Was hat Sie veranlasst, auch nochmal als ehrenamtlicher Bürgermeister von Königsheim anzutreten?

Die Arbeit in Königsheim ist erfüllend und macht Freude. Von Anfang an. Es passt; auf dem Rathaus, mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft. Und dazu gibt es noch spannende Aufgaben.

Wenn Sie auf ihre bisherigen 16 Jahre als Schultes in Königsheim zurückblicken: Was waren die größten Veränderungen, was hat das Dorf in dieser Zeit am meisten geprägt?

Da hat jeder seine eigenen Empfindungen; ich meine, dass das die Neuausrichtung der Kinderbetreuung mit dem neuen Kindergarten, familienfreundlichen Betreuungsangeboten im U3 und Ü3 einschließlich Mittagessen, dem Jugendraum unter Führung des Jugendreferats Heuberg sowie das Probelokal der Musikkapelle und all das unter einem Dach sind. Nicht zu übersehen ist die neue Ortsmitte vom Gasthaus Kreuz bis zur Festhalle. In Abstimmung mit dem Landkreis haben wir die in Königsheim zusammen kommenden verschiedenen Nahverkehrslinien zu einem Nahverkehrsknotenpunkt mit dem ZOB zusammen gefasst und dadurch auch das Gewerbegebiet Lindenwiesen besser an die Ortsdurchfahrt angebunden. In Abstimmung mit der Telekom konnte der Internetanschluss der Gemeinde verbessert werden. Ganz erfreulich ist die Steigerung der Arbeitsplätze von etwa. 320 auf aktuell 500.

Was war die größte Herausforderungen, vor der Sie sich gestellt sahen?

Wir haben mit dem Gestaltungsmaßnahmen in der Ortsmitte begonnen. Mit dem Kanalbau und der Seitenbereitsgestaltung musste die Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden. Eine innerörtliche Umleitung war nur bedingt und sehr eingeschränkt möglich. Der Schwerlastverkehr zum Gewerbegebiet hatte große Probleme. Geduld und Toleranz waren notwendig. Am Anfang war jeder noch sehr entspannt. Als ich dies jedoch über mehrere Wochen hingezogen hat war die Nervosität und Gereiztheit ist deutlich zu spüren und hat stark zugenommen. Teilweise wurde die gesamte Planung infrage gestellt und vieles hinterfragt, obwohl wir im Vorfeld informiert haben. Heute zeigt es sich als richtig, dass wir an der Planung und am Gesamtkonzept festgehalten haben und es während der Bauphase nicht änderten.

Gibt es aktuell laufende Projekte, die Sie in Ihrer kommenden Amtszeit noch vollenden wollen?

Wenn es durch Zuschüsse finanzierbar wird, werden wir das Gewerbegebiet Lindenwiesen sowie die Firma Loma an das Glasfasernetz der BIT anschließen. Wir haben gegenwärtig mehrere Bebauungspläne für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung in Bearbeitung. Da die Gemarkungsfläche nicht groß ist und vieles bereits unter Schutz steht, stellen uns die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen vor besondere Herausforderungen. Durch eine Potenzialanalyse prüfen wir gegenwärtig, ob Ökopunkte im Wald und im waldrandnahen Bereich zu generieren sind. Die Stärkung der Betreuungsangebote im Kindergarten sehe ich als ständige und wichtige Aufgabe des Gemeinderates an. Ebenso die Unterstützung der Vereine und der Feuerwehr.

Wie wird sich die Gemeinde in den kommenden Jahren absehbar weiter entwickeln?

Ich hoffe sehr, dass sich die Gemeinde weiter entwickelt. Die angesprochenen Projekte tragen dazu bei. Der Gemeinderat und ich werden dafür arbeiten.

Was macht Königsheim liebenswert?

Die Königsheimer halten zusammen. Schauen Sie sich die letzten drei großen Feste an, der Heuberger, das Musikfest und zuletzt das Narrentreffen. Da lief alles Hand in Hand. Keiner stand abseits, die Zusammenarbeit war hervorragend, das hat jeder Besucher gespürt. Ohne diesen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft wären diese Großveranstaltungen nicht durchzuführen. Und so wie’s im Großen ist, ist es auch im kleinen. Die Dynamik, welche im Ort ist, ist nicht alltäglich.