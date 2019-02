Bürgerentscheid in Wehingen: Aldi darf gebaut werden

Der Aldi in Wehingen darf gebaut werden. In einem Bürgerentscheid sprachen sich am Sonntag fast 80 Prozent gegen das Begehren und damit für die Pläne der Gemeinde aus. Das Gelände des Bauser-Linse-Areals sollen mit einem Aldi-Markt, Wohnungen und Büros bebaut werden. Genau 79,27 Prozent der Wähler (1231 gültige stimmen) waren gegen das Bürgerbegehren, 20,73 Prozent (322 gültige Stimmen) dafür. Die Wahlbeteiligung lag mit 56,86 Prozent vergleichsweise hoch, höher noch als bei der Bürgermeisterwahl.

Als Bürgermeister Gerhard Reichegger nach der Auszählung in der Schlossbergschule das Ergebnis verkündete, gab es Beifall von den trotz des Schneetreibens erschienenen Bürgern. Er sagte, er hoffe, dass das kommunalpolitische Interesse andauern möge. Und: Er hoffe, dass die Konflikte, die nun doch entstanden seien, schnell wieder vergessen seien. Auch dafür gab es Applaus.

Sabine Reger, Sprecherin der Bürgerinitiative, sagte: „Ich freue mich, dass es so eindeutig ist.“ Sie hätte sich natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, aber allein die Tatsache, dass so viele Interesse an dem Thema gezeigt hätten, sei ein Erfolg. Auch Bürgermeister Gerhard Reichegger zeigte sich zufrieden mit dem Ausgang und sah den Gemeinderat gestärkt durch das Votum.

Es sei zum Ausdruck gekommen, für wie wichtig die Wehinger das Thema halten. Auch freue er sich für den Investor, es sein nicht leicht gewesen ihn so lange hinzuhalten. Dass man in Wehingen diesen ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde jenseits der Frage selbst für ein demokratisches Vorgehen hält, war schon im Vorfeld spürbar gewesen. Und fair schüttelte Sabine Reger nach der Verkündung des Ergebnisses Bürgermeister Reichegger die Hand.