Böttinger sollen Baulücken schließen

Im Böttinger Gemeinderat haben drei Bürger ihr Interesse nach weiteren Bauplätzen bekundet und baten das Gremium, den Ringschluss der Panoramastraße und damit die Erschließung weiterer Bauflächen nicht gänzlich aus dem Blick zu nehmen. Bürgermeister Benedikt Buggle erläuterte die aktuelle Beschlusslage: Demnach wünsche sich der Gemeinderat, dass bauwillige Menschen auch leer stehende Gebäude und einen möglichen Umbau in den Fokus nehmen sollten. Gleichzeitig seien private Baulücken vorhanden, „bei denen es aus Gemeindesicht wünschenswert wäre, wenn diese bebaut würden“.

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Böttingen waren Kommandant Benjamin Flad sowie dessen Stellvertreter Roland Mattes bestätigt worden. Der Rat bestätigt die Wahlen, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2020 hat die Feuerwehr Ersatzbeschaffungen angemeldet, die allesamt in den Haushaltsplan aufgenommen wurden. Es handelt sich um die Beschaffung von Handschuhen für die technische Hilfeleistung, um Haltegurte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände sowie um Systemtrenner, um den Rücklauf des Wassers in das Leitungsnetz zu verhindern. Letztere Geräte sind bei Wasserentnahmen aus Hydranten gesetzlich vorgeschrieben. Pro vorhandener Pumpe werde ein solches Gerät benötigt. Die Gemeinde beschafft Handschuhe für 1083 Euro, Haltegurte für 1249 Euro sowie Systemtrenner für 4754 Euro.

Die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren werde derzeit aktiv vom DRK forciert. Die Benutzung sei selbst für Laien einfach und könne im Ernstfall Leben retten. Bereits in der letzten Sitzung hatte der Gemeinderat kurz über die Anschaffung beraten und diese begrüßt. Man war sich einig, dass ein Gerät im Sanitätsraum der Halle in jedem Fall sinnvoll wäre. Ein zweites könne am Rathaus installiert werden – dort allerdings an der Außenfassade, damit der Zugriff rund um die Uhr gewährleistet sei. Die Verwaltung hatte Angebote eingeholt. Der Rat nahm das Angebot der Firma RKB, Wurmlingen, für 3013 Euro an. Zusätzlich werde für das Gerät am Rathaus ein Außenwandschrank, der die Funktionsfähigkeit auch bei kalten und heißen Temperaturen gewährleiste, für 862 Euro beschafft.

Buggle gab die Ergebnisse der Kanalinspektion 2019 bekannt: Im zurückliegenden Jahr waren Straßenabschnitte im westlichen Gemeindeteil (unter anderem Brechgasse, Uchtweide und Gartenstraße) auf einer Gesamtlänge von 2,5 Kilometern befahren worden. Dabei hätten sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf auf 640 Metern mit geschätzten Sanierungskosten von 190 000 Euro sowie ein mittelfristiger Handlungsbedarf gleicher Länge mit kalkulierten Kosten von 140 000 Euro ergeben.

Zusammen mit den Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 liege nun ein kurzfristiger Sanierungsstau in Höhe von 295 000 Euro sowie zusätzlich mittelfristig 215 000 Euro vor. Ein Teilstück in Ortsrandlage müsse auf einer Länge von 150 Metern zeitnah saniert werden, da hier Teile des Kanals eingestürzt seien. Die Gemeinde habe sich bereits 2019 um eine Förderung bemüht, sei jedoch nicht zum Zuge gekommen, so Buggle. Für dieses Jahr habe man ebenfalls einen Förderantrag gestellt. Sobald hier eine Antwort vorliege, werde die Thematik wieder im Gemeinderat beraten. Gleichzeitig werde man sich auch 2020 um ein Angebot für die Inspektion weiterer Kanalabschnitte bemühen.