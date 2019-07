Böttinger Rat hat ein anderes Gesicht

Zu gleich zwei Gemeinderatssitzungen hat Bürgermeister Benedikt Buggle die bisherigen und neu- bzw. wiedergewählten Böttinger Gemeinderäte eingeladen. Dem seitherigen Gremium oblag als letzte Amtshandlung festzustellen, dass bei den neu- und wiedergewählten Personen kein Hinderungsgrund für deren Amtsantritt vorliege. Anschließend verabschiedete der Schultes gleich sechs Gemeinderäte mit Dank und einem Geschenk.

Seit 2014 waren Eugen Flad und Markus Grimm Teil des Gemeinderats. Auf zwei Amtszeiten (seit 2009) können laut Pressemitteilung Hans-Peter Bayer und Dietmar Mattes zurückblicken. Bereits seit 1999 war Fritz Merkel Gemeinderat. Er erhielt für sein Engagement die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg. Robert Frech wurde nach insgesamt 25 Jahren ehrenamtlichem Engagement verabschiedet.

Danach bat Bürgermeister Buggle die neu- und wiedergewählten Gemeinderäte an den Sitzungstisch, warb für eine konstruktive Zusammenarbeit und verpflichtete sie mit der Verpflichtungsformel auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten. Harald Villing und Frank Grimm wurden zu ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertretern gewählt. Als Vertreter des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen wurden Wilhelm Mattes und Frank Grimm benannt. In der Mitgliederversammlung der Sozialstation Spaichingen-Heuberg werden neben dem Bürgermeister Simone Lehr und Brigitte Nann-Knaier sitzen. Im gemeinsamen Kindergartenausschuss mit der Kirchengemeinde wird die weltliche Gemeinde von Tobias Häring und Stefanie Villing vertreten. Teil des erweiterten Vorstands des Nachbarschaftshilfevereins MiKaDo ist Andy Mattes. Vertreter in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Donautal-Heuberg werden Raimund Flad und Michael Götz sein.

Als ersten offiziellen Beschluss außerhalb der Formalitäten entschied das Gremium, dass für den Bauhof-Unimog ein neues Schneeräumschild angeschafft werde. Das mittlerweile 14 Jahre alte bisherige Schild müsse aufwendig repariert werden, was wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sei.