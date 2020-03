Böttinger baut Stätte des Innehaltens

Es gibt viele Gründe, etwas Gutes zu tun. Der 70-jährige Böttinger Alwin Dilger hatte das Bedürfnis verspürt, einen Bildstock am Rand der eigenen Streuobstwiese als christliches Wegzeichen zu erbauen. Der schöne Bildstock ist das jüngste christliche Symbol auf Böttinger Gemarkung Windingen.

Dilger gehört lange dem Kirchengemeinderat an und ist Vorstand des Kirchenchors Böttingen. Als Bass-Sänger im Kirchenchor singt er nicht nur in den Gottesdiensten, sondern ist auch bei den Altennachmittagen gern gesehen. „Schon lange Zeit, während ich noch arbeitete, hatte ich den Gedanken, dass ich, wenn ich mal Rentner bin, auf einem meiner Grundstücke ein Kreuz errichte.“ Dilger sah in Bayern Bildstöcke und meinte: „Ich nehme die schönen Stöcke als Vorbild und werde mein Vorhaben verwirklichen“.

Als er 2016 in den Ruhestand ging, setzte er seinen Wunsch in die Realität um. Mit Hilfe von Daniel Sauter aus Gosheim begann er mit den Arbeiten. Für einen vollmassiven Sockel setzten sie Hohlblockstein auf Hohlblockstein auf ein Fundament. Für ein hübscheres Aussehen wurde der Sockel zusätzlich mit Natursteinfassadenplatten verkleidet. In der Nische des Bildstocks steht die Gottesmutter-Figur, sie stammt aus der Gegend von Würzburg. Geschützt wird der Bildstock von einem aufwändigen, mit Biberschwänzen gedeckten Satteldach. „Damit die Mutter Gottes im Blickfang geschützt wird, und das ist mir sehr wichtig, habe ich ein schmiedeeisernes Gittertürchen eingesetzt und eine Plexiglasscheibe, die als Nässe- und Windschutz in den Wintermonaten dienen soll, angeschraubt.“

Am 6. Juli 2017 hat Ortspfarrer Johannes Amann das Schmuckstück, das in der Nähe des Modellflugplatzes an dem Weg Richtung Dreifaltigkeitsberg steht, eingeweiht. Wie Dilger sagte, fehlt nur noch eine Bank, die noch in diesem Jahr für die Stätte des Innehaltens und des Gebets angefertigt werde. Gleichzeitig sei es ein „wertvoller Beitrag und eine Bereicherung der Kulturgeschichte Böttingens“ sowie des Dekanats Tuttlingen-Spaichingen, meinte Baumeister Dilger; das Kleindenkmal mit religiösem Hintergrund werde sorgfältig gepflegt. Für seine Aktivität zur Neuerrichtung christlicher Wegzeichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat deren Stiftung „Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen“ den Stiftungspreis für 2019 als Auszeichnung an Alwin Dilger vergeben.