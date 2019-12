Böttingen verabschiedet Haushaltsplan 2020

Einstimmig hat der Böttinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan für 2020 verabschiedet. Das ausgearbeitete Zahlenwerk weist laut Pressemitteilung der Gemeinde ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 87 000 Euro im Ergebnishaushalt aus. Der Finanzmittelüberschuss (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse) belaufe sich auf 316 400 Euro.

Auch in der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 könnten nach heutiger Einschätzung durchweg positive Ergebnisse erzielt werden. Somit könne der Fehlbetrag aus 2019 ausgeglichen werden. In den Folgejahren sei – so wird Bürgermeister Benedikt Buggle in seinen Ausführungen zitiert – mit einer leicht besser werdenden Finanzlage der Gemeinde zu rechnen. Allerdings würden die liquiden Mittel durch ein hohes Investitionsprogramm bis ins Jahr 2023 stark in Anspruch genommen. Daher müssten die Investitionstätigkeiten jedes Jahr aufs Neue der Finanzlage angepasst werden.

Auch 2020 werde man weiter Schulden tilgen und zum Jahresende 2020 einen Schuldenstand in Höhe von rund 273 000 Euro (etwa 90 000 Euro weniger als im Vorjahr), also rund 195 Euro (Vorjahr: 252 Euro) je Einwohner erreichen.

Im Finanzhaushalt, in dem unter anderem die investiven Maßnahmen dargestellt werden, habe die Restabwicklung der Sanierung des Schulgebäudes große Priorität. Außerdem seien Mittel für die Renovierung des Lehrerzimmers, Rektorats und Sekretariats enthalten.

Zweiter größerer Ausgabeposten ist die Umgestaltung der Ortsmitte. Hier sind Beträge für den Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 14 sowie Mittel für den Erwerb von Objekten eingestellt. Sollte die Gemeinde einen Zuschuss nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft erhalten, stehen überdies Kanalsanierungen im Jahr 2020 auf dem Programm.

Als weiterer Punkt stand die Beratung und Beschlussfassung des Waldwirtschaftsplans 2020 auf der Tagesordnung. Oberforstrat Sprich vom Landratsamt Tuttlingen sowie Revierleiter Weis stellten dem Gremium die Zahlen vor. Das Jahr 2019 sei nirgendwo mehr vom Schneebruch geprägt gewesen als in Böttingen. Doch insbesondere die Privatwaldbesitzer hätten von Anbeginn an sehr gut mitgezogen und ihr Holz rasch aufgearbeitet. Das Forstamt danke daher allen Beteiligten – seien es die Waldarbeiter, die Rückeunternehmen oder eben auch die Waldbesitzer.

Für das Jahr 2019 habe man zwar enorme Holzerlöse aus dem Schneebruch generieren können, doch seien einerseits die Holzmarktpreise deutlich gesunken und andererseits stünden Kosten für die Aufarbeitung des Holzes entgegen. Man rechne daher mit einem ausgeglichenen Ergebnis im Gemeindewald.

2020 werde die Forsteinrichtung abgeschlossen und damit ein neuer jährlicher Hiebsatz festgelegt. Die konkrete Planung für das Jahr 2020 falle mit einem Minus von rund 6000 Euro negativ aus. Nach wie vor seien die Holzbesitzer angehalten, Holz nur auf Bestellung einzuschlagen. Auch der Einschlag im Gemeindewald werde deutlich zurückgefahren.

Ferner wurde das Angebot des Landkreises für die Durchführung des forstlichen Revierdienstes ab 2020 angenommen. Dieses sah ursprünglich für Böttingen eine Kostensteigerung von rund zehn Prozent und damit rund 1000 Euro vor. Leider habe sich die Situation nochmals fortentwickelt, weil das Forstamt in der Kalkulation andere Annahmen als nun vorgegeben getroffen habe. Dadurch entwickelte sich die Kostensteigerung für Böttingen sogar auf rund 40 Prozent und damit zu einem jährlichen Anstieg um rund 4600 Euro. Dies führte dazu, dass einige Kreiskommunen erneut Alternativen zum Angebot des Forstamts prüften. Interkommunal war daraufhin vereinbart worden, dass hoheitliche Aufgaben (wie Waldpädagogik oder die Beteiligung an Bebauungsplanverfahren) über den Kreishaushalt abgedeckt werden sollten. Dies hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung so mehrheitlich mitgetragen.

Aufgrund dieser Tatsache verbleibt nunmehr eine Kostensteigerung von rund 20 Prozent bei der Gemeinde Böttingen. Je nach Hiebsatz, der im Rahmen der Forsteinrichtung festgelegt wird, sei von jährlichen Mehrkosten in Höhe von zirka 2500 Euro auszugehen.

Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Buggle für die angenehme Atmosphäre und die konstruktive Diskussionskultur im Gremium sowie für die guten und richtungsweisenden Beschlüsse, die der Gemeinderat im nun zu Ende gehenden Jahr getroffen habe.