Autos kollidieren an der Kreuzung Bärenstraße und Im Winkel

Zu einem Unfall mit Blechschaden ist es am Samstag auf der Kreuzung Bärenstraße/Im Winkel gekommen.

Ein 18-Jähriger fuhr laut Polizeibericht mit einem Audi A3 auf der Bärenstraße in Richtung der Straße Im Winkel. Auf der Kreuzung kollidierte der Audi mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A6 einer 30-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am A3 schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am A6 auf rund 8.000 Euro.