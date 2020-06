Ein 64-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in einem erheblich betrunkenen Zustand mit einem Ford Focus von Wehingen nach Wellendingen gefahren und dort von einer Polizeistreife kontrolliert worden.

Gegen 18 Uhr fiel der Mann mehreren Passanten breits auf einem Discounterparkplatz am Ortsrand von Wehingen auf, nachdem der offensichtlich schon alkoholisierte 64-Jährige dort Wodka getrunken hatte, dann in einen Ford Focus stieg und anschließend auf der Landesstraße 433 Richtung Gosheim davonfuhr. Die Passanten verständigten die Polizei, deren Beamten den Ford-Fahrer in Wellendingen feststellten und dort kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab schließlich über 2,5 Promille. Nach einer in der Helios-Klinik Rottweil durchgeführten Blutentnahme und der Abnahme des Führerscheines muss sich der 64-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter erheblicher Alkoholeinwirkung verantworten.