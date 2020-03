Autofahrer begeht Unfallflucht in Gosheim

Unfallflucht

Gosheim (pz) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Montag im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr ereignet hat. Der Unfall ereignete sich auf einem der Parkplätze an einer Straße, die in die Brücklestraße führt. Ein unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines dort stehenden BMW 5 mit Tuttlinger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07426/ 1240, zu melden.