Auto streift Jungen in Gosheim

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Brühlstraße ereignet hat.

Der unbekannte Fahrer eines weiß oder hell lackierten Kleinwagens befuhr laut Polizei die Brühlstraße aus Richtung Ortsmitte in Richtung der Einmündung in die Gehrenstraße. Der Wagen kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Oberarm eines zwölf Jahre alten Schülers, der in Begleitung eines gleichaltrigen Schülers an der Gehwegkante auf dem Gehweg in Richtung der Einmündung ging. Der Schüler stürzte nach der Kollision auf den Gehweg. Er wurde leicht verletzt.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426 1240, zu melden.