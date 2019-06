Auto rollt davon - hoher Schaden

Einen Schaden von insgesamt mehr als 10 000 Euro, so die Polizei, hat am Dienstagmittag eine Frau verursacht, die ihr Auto auf einem abschüssigen Parkplatz in der Hauptstraße in Gosheim nicht gegen Wegrollen gesichert hat.

Der Ford rollte rückwärts über den Parkplatz einer dortigen Bank, als die 24-jährige Besitzerin das Auto verlassen hatte. Die führerlose Fahrt wurde jäh von einem geparkten Kia gestoppt. Der Kia war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden.