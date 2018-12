Auto prallt gegen Bäume

Ein betrunkener Autofahrer ist zwischen Neukirch und Schömberg auf der B 27 mit seinem Wagen von der Straße abgekommen von zwei Bäumen gestoppt worden. Der 38-Jährige war laut Polizei in Richtung Schömberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Zepfenhan kollidierte sein Polo mit zwei Bäumen, der Wagen knickte den ersten Baum um und kam am zweiten zum Stehen. Am Auto entstand Totalschaden von 7000 Euro. Ein Alkoholtest erbrachte mehr als 2,3 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann stationär in der Intensivstation aufgenommen.