Auto kollidiert auf Gegenspur mit anderem Auto

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der K5904 zwischen Wehingen und dem Heuberger Kreuz passiert ist.Das berichtet die Polizei. Eine 31-jährige Toyota-Fahrerin war auf der K 5904 von Wehingen in Richtung Heuberger Kreuz unterwegs. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam die 31-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi A3 einer 32-Jährigen. In der Folge übersteuerte die junge Frau den Toyota und kam nach rechts von der Straße ab, ehe der Wagen im Grünstreifen liegen blieb. Der Audi kam im Kurvenbereich quer zur Fahrbahn zum Stehen, so die Polizei weiter. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Am Toyota entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 10 000 Euro. Um die beiden demolierten Wagen kümmerten sich Abschleppdienste.