Auto fährt Motorradfahrerin um

Leichte Verletzungen hat eine 27-jährige Motoradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf dem Betriebsparkplatz einer Firma in der Schmelzestraße erlitten. Die 39-jährige Fahrerin eines Nissan Micra parkte laut Polizei rückwärts aus einer Parkfläche aus. Sie übersah die hinter ihr vorbeifahrende Motorradfahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Die Motorradfahrerin stürzte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro.