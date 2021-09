Auto fährt auf Anhänger: 20 000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro hat nach Polizeiangaben ein Unfall auf der Kreisstraße 5905 zwischen Gosheim und Bubsheim verursacht. Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit einem Unimog mit Anhänger in Richtung Bubsheim und wollte nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg einbiegen. Ein nachfolgender 33-Jähriger in einem Hyundai I30, so berichtet die Polizei, fuhr auf den Anhänger auf und beschädigte sein Auto dabei schwer. Verletzte gab es beim Zusammenstoß nicht.