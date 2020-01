Auto erfasst 83-Jährige in Gosheim

In der Gosheimer Hauptstraße ist es am Freitag um 18.40 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Die 32-jährige Fahrerin eines Renault fuhr laut Polizei in Richtung Heubergstraße und übersah eine 83-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Die 83-Jährige wurde von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Zeugen und der Fahrerin wurde sie in das Klinikum gebracht. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.